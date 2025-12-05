[날씨]일부 지역 오전까지 눈·비…빙판길 주의

미세먼지 농도 '좋음'

금요일인 5일 전국이 대체로 맑겠다.

서울 서대문구 홍제동 내부순환로에서 차량이 얼어붙은 눈길에 서행하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 오전까지 전라도 등 일부 지역엔 눈이나 비가 흩날리겠다. 울릉도·독도에 5∼10㎝ 눈 또는 5∼10㎜ 비가 내리겠으며, 전북 서해안·동부, 광주·전남 서부에도 0.1㎝ 미만 눈 또는 0.1㎜ 미만 빗방울이 흩날리겠다. 전날부터 내린 눈과 비로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

첫눈이 내린 4일 퇴근길 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

첫눈이 내린 4일 퇴근길 모습. 연합뉴스

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -5.7도, 인천 -4.5도, 수원 -6.0도, 춘천 -6.1도, 강릉 -1.8도, 청주 -4.5도, 대전 -4.5도, 전주 -1.7도, 광주 1.6도, 제주 8.7도, 대구 -0.6도, 부산 2.3도, 울산 0.8도, 창원 2.0도 등이다. 낮 기온은 1∼9도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼3.5m다.





임춘한 기자



