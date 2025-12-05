서울시, 사당·합정 등 모아타운 5곳 확정…8000여가구 공급

노후 저층주거지 개선 및 주택 공급

사당·천호 등 5곳 8642가구 공급

서울시가 모아타운 5곳에 총 8642가구 주택 공급에 나선다. 개발이 어려운 노후저층주거지가 용도지역 상향과 교통개선을 거쳐 대규모 주거 단지로 거듭난다.

시는 제19차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 '동작구 사당동 202-29일대 모아타운' 외 4건을 통과시켰다고 5일 밝혔다.

통과된 사업지는 △동작구 사당동 202-29번지 일대 모아타운 △관악구 은천동 635-540번지 일대 모아타운 △관악구 은천동 938-5번지 일대 모아타운 △마포구 합정동 369번지 일대 모아타운 △강동구 천호동 113-2번지 일대 모아타운이다. 5곳에는 추후 8642가구가 공급된다.

사당동 일대 1725가구 공급…은천동 일대 모아주택 9개소 추진

동작구 사당동 202-29번지 일대 모아타운에는 모아타운 8개소가 추진된다. 이 일대에는 4개동 지하 2층 지상 26층 규모의 1725가구 모아주택이 들어설 전망이다.

대상지는 좁은 도로와 주차난으로 주거환경이 열악한 지역이다. 앞서 2023년 모아타운 지정 고시를 받은 후 심의 통과를 거쳐 신속한 사업추진이 가능해졌다. 전체 가구 수의 10% 이상을 임대주택으로 건설하고 정비기반시설과 공동이용시설 설치 등에 따른 용적률 완화를 적용하기로 했다.

사당동 예시도. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

또한 남성역 골목시장으로 연결되는 가로를 중심축으로 사업추진구역별 주변 환경을 고려해 지역 간 연계를 유도했다. 대상지 중심부를 따라 개방형 공동이용시설을 집중 배치해 지역 주민들이 함께 이용할 수 있도록 계획하고 학교 주변은 보도를 기존 6m에서 11m로 넓혀 안전한 통학로를 조성했다.

관악구 은천동 635-540번지 일대와 938-5번지 일대 모아타운에는 모아주택 4개소가 추진된다. 향후 4870가구의 대규모 주거단지가 들어선다.

구역별로 보면 은천동 635-540일대는 기존 2239가구에서 2507가구로 가구 수가 늘어날 전망이다. 938-5일대는 1742가구에서 2363가구로 가구 수가 확대된다.

대상지는 국사봉 자락에 위치해 국회단지길(12m)을 사이에 두고 있어, 가파른 경사로 도로 통행 여건이 열악한 지역이다. 원활한 차량 통행을 위해 기존 좁은 도로를 넓히기로 했다. 또한 남북방향 도로를 신설해 모아타운 내 순환형 도로체계를 구축할 계획이다.

합정동 모아주택 4개소 추진… 천호동 일대 971가구 공급

마포구 합정동 369번지 일대에는 모아주택 4개소를 추진해 1076가구를 조성한다. 대상지는 노후건축물 비율이 66%, 반지하 주택 비율이 68%에 이르는 저층 주거밀집지역이다.

시는 대상지의 용도지역을 상향(제1종, 제2종(7층) → 제2종 일반주거지역)하고 도로과 공공공지 등 정비기반시설을 확충하기로 했다. 이에 따라 기존 가로는 최대한 살리되 상가에 가로 활성화 시설을 추가 설치해 마포 하늘길 등 합정동에 어울리는 커뮤니티 가로를 조성하기로 했다.

천호동 예시도. 서울시 제공 원본보기 아이콘

특히 역사문화환경보호구역 내에 위치해 높이 제한 규제로 개발되지 못했던 저층 주거지역까지 중·고층 공동주택을 계획할 수 있게 됐다.

강동구 천호동 113-2번지는 모아주택 2개소를 추진한다. 기존 403가구에서 568가구 늘어난 총 971가구가 공급될 전망이다.

대상지는 노후건축물 비율이 83.6%에 달하는 지역으로, 모아타운 관리계획을 통해 낙후된 주거환경이 개선될 것으로 기대된다.

우선 카뮤니티 가로 활성화를 위해 천중로29길을 기존 8m에서 14m로 확폭하고, 천중로27길은 6m에서 10m로 확폭해 교통 흐름과 진·출입 여건을 개선할 계획이다. 천중로변(20m)에 인접한 입지를 살려 도심부에 편리한 주거지도 조성할 계획이다.

서울시 관계자는 "이번 모아타운 5개 지역 확정으로 8000가구가 넘는 대규모 주택 공급이 확대될 것으로 전망된다"며 "지역 특성을 고려한 주거환경 개선과 기반시설 확충이 이뤄져 지역 발전에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>