서울시, 퇴근길 첫눈 예보에 '강설대응 1단계' 발령

4일 오후 6~8시 최대 5㎝ 눈 예보

시, 자치구와 협력해 비상근무 돌입

퇴근길인 오후 6~8시 서울에 1~5㎝가량 첫눈이 예보됨에 따라 서울시가 강설 대응 1단계를 발령했다.

서울시는 4일 오후 2시부터 이같은 조치를 취하고 자치구 및 유관기관과 함께 제설 비상근무에 돌입한다고 밝혔다.

서울 강남구 도산대로에서 두툼한 옷차림의 시민이 눈을 맞으며 이동하고 있다.

시는 서해지역 강설 이동경로에 설치된 CCTV 968대를 통해 강설 징후를 사전 포착해 서울에 눈이 내리기 전 제설제를 사전 살포한다. 인력 5052명, 제설장비 1145대를 투입한다.

많은 양의 첫눈이 예보된 만큼 시는 강설에 대비한 총력 대응체계를 구축하고, 신속한 초동대응을 위해 모든 제설 장비를 총동원해 조치할 계획이다.

예상 적설량과 영하의 날씨를 고려해 골목길, 급경사지 등에 비치된 제설함의 제설제와 장비도 보충했다. 시민들에게는 내 집 앞, 내 점포 앞 눈 치우기 동참을 당부했다.

한병용 서울시 재난안전실장은 "올겨울 첫눈에 시민 불편이 없도록 가용 인력과 장비를 동원해 제설 대책에 만전을 기하겠다"며 "눈이 내린 상태에서 기온이 떨어지면 도로 결빙구간이 생길 수 있으니 시민 여러분께서는 안전을 위해 개인 차량 운행은 자제하고 대중교통을 이용해주시길 바란다"고 전했다.





