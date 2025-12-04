본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시, 차량 중정비로 내년 1월 2일부터 경전철 운행시각 변경

이종구기자

입력2025.12.04 11:07

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 2026년 1월 2일부터 의정부경전철 열차운행 시각을 일부 변경한다.

의정부시가 2026년 1월 2일부터 의정부경전철 열차운행 시각을 일부 변경한다. 의정부시 제공

의정부시가 2026년 1월 2일부터 의정부경전철 열차운행 시각을 일부 변경한다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조정은 중정비 기간 동안 안전한 열차 운행을 확보하고, 시민의 교통 불편을 최소화하기 위한 조치다.


중정비는 경전철 차량의 안전성과 성능을 유지하기 위해 주기적으로 시행하는 정비 과정으로, 차량 분해 및 주요 부품 교체 등 대규모 정비가 진행된다. 이에 따라, 정비 기간 중 운행 가능한 차량 수가 제한돼 불가피하게 운행시각을 일부 조정한다.

운행 계획은 출퇴근 시간대(오전 6시 30분~9시 30분, 오후 5시 30분~8시)는 기존 3분 30초에서 30초 증가된 4분 시격으로 조정된다. 평시(오전 9시 30분~오후 5시 30분)는 현행 6분에서 30초 감소된 5분 30초 시격으로 조정된다.


시는 운행 시각 변경 기간 동안 경전철 운행의 안정성과 정시성을 확보하는 데 주력하고, 중정비가 완료되면 기존 운행체계로 복귀할 계획이다. 또한 경전철 운영사와 협력해 차량 안전점검 및 운행상황을 수시로 점검하며 시민 불편을 최소화할 방침이다.


변경된 열차운행 시각 및 역사별 운행시간표는 경전철 고객센터 및 누리집에서 확인할 수 있다.

의정부시 관계자는 "이번 열차운행 시각 조정은 차량 중정비에 따른 불가피한 조치로, 시민 안전을 위한 정비 절차가 원활히 추진될 수 있도록 협조를 부탁드린다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기