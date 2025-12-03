현대차·기아 '대한민국 기술대상' 대통령상 등 3관왕

착용로봇 '엑스블 숄더' 장관상

차량제어개발센터장 오종한 상무 동탑산업훈장

현대자동차·기아가 '2025 대한민국 기술 대상'에서 대통령상 등 세 개 부문을 수상하며 산업 기술 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 266,500 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 252,851 전일가 266,000 2025.12.03 11:36 기준 관련기사 수소위원회 CEO 서밋 개막…현대차그룹, 생태계 확산 본격 논의현대차·기아, 美 11월 HEV 역대 최대…年실적도 사상 최대 가시권현대차, 'FIFA 북중미 월드컵' 어린이 그림 공모전 개최 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 118,200 전일대비 1,200 등락률 +1.03% 거래량 501,431 전일가 117,000 2025.12.03 11:36 기준 관련기사 현대차·기아, 美 11월 HEV 역대 최대…年실적도 사상 최대 가시권외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close 는 3일 서울 코엑스에서 열린 '2025 대한민국 기술대상'에서 대통령상과 장관상, 산업기술진흥 유공 동탑산업훈장을 수상했다고 밝혔다.

현대차·기아는 '탄소 배출 저감을 위한 자동차 철강 부품 제조 혁신 기술'로 최고 영예인 대통령상을 받았다.

현대차·기아 기초소재연구센터는 기존 특수강 부품 제조 과정에서 필수적으로 수행되던 '열처리 공정'을 대폭 축소하거나 생략할 수 있는 혁신적인 부품 제조 기술을 개발했다. 열처리 공정은 부품 내구성을 확보하기 위해 강철을 가열한 뒤 급속 냉각해 경도를 높이는 과정으로, 부품 제조에 필수적이지만 많은 탄소가 배출되는 단계로 손꼽혀왔다.

현대차·기아는 '균일 경화' 기술을 새롭게 적용해 기존 방식 대비 열처리 시간을 크게 단축했으며, 추가로 특수 가공 및 성형을 통해 부품의 강도를 높일 수 있는 신규 공법을 개발, 열처리 공정을 대체하고도 기존과 동일한 수준의 부품 물성을 확보했다.

이 기술이 양산 전 영역으로 확대 적용될 경우 샤시 부품 제조 공정에서의 탄소 배출을 최대 70%까지 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 현대차·기아가 올해 출시한 착용로봇 '엑스블 숄더'는 장관상을, 현대차·기아 차량제어개발센터장 오종한 상무는 동탑산업훈장을 수상했다.

오 상무는 구동모터 기반의 차량 모션 제어 기술(E-VMC)을 개발해 전기차 주행 성능과 긴급 회피 성능 등을 크게 향상시켰으며, 차량 제어 오류를 예방하는 기술도 확보해 운전자와 보행자의 안전성 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

현대차·기아는 기술대상에서 수상한 세 가지 기술을 5일까지 코엑스에서 열리는 '2025 코리아 테크 페스티벌'에서 선보인다.

현대차·기아는 '2024 대한민국 기술대상'에서 전기차용 2-스테이지 모터시스템과 고속화 모터 기술로 대통령상을 수상한 바 있다. 강력한 출력과 높은 효율성을 동시에 만족시켜 주는 EV 모터 구동 기술로, EV6 GT를 시작으로 현대차?기아 전기차에 확대 적용되고 있다.

홍승현 현대차·기아 기초소재연구센터장 상무는 "대한민국 기술대상 대통령상 수상은 탄소 배출 저감을 위해 그룹사와 부품사, 소재사가 협력한 결과"라며 "우수한 성능을 유지하면서도 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있는 모빌리티 기술 개발에 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>