전진선 군수, 성과로 빛낸 3년 반…"2026년 '관광·미래도시' 대도약 이끌겠다"

민선 8기 출범 이후 양평군이 지난 3년 반 동안 경기침체와 각종 어려움 속에서도 군민이 체감할 수 있는 성과를 꾸준히 쌓아오며 지역 변화의 방향을 명확히 하고 있다. 남한강 친환경선박 도입을 위한 특대고시 개정, 두물머리 UN 최우수 관광마을 선정, 양동 일반산업단지 심사 통과 등 숙원 현안들이 해결되면서 양평의 성장 동력이 확보됐다는 평가다.

두물머리, 양수리 UN세계관광기구 최우수관광마을 선정. 양평군 제공

양평군은 안전 기반 확충을 핵심과제로 추진해 왔다. 신원정수장 준공, 지하수저류댐 신설, 지평배수지 증설 등 기간시설을 정비하고 배수펌프장 증설과 산사태 예방시설 확충, CCTV 확대, 스마트도시 솔루션 도입 등을 통해 생활안전 수준을 높였다.

환경 분야에서는 분리배출 강화와 다회용품 사용 확대를 통해 1인당 쓰레기 배출량을 평균 4kg 감축했다. 환경교육센터 기능 확대와 학교 자전거 교육 운영으로 환경교육 기반을 마련했으며, '깨끗한 경기 만들기' 최우수상 수상으로 성과를 인정받았다.

관광 분야에서는 남한강 테라스 준공, 물맑은시장 빛거리 조성 등으로 양평 중심부에 새로운 수변관광 동력이 조성됐다. 두물머리·세미원의 국가정원 추진 기반도 마련되었고 용문산 관광지 개선과 사계절 축제 운영을 통해 양평 전역의 관광 매력을 확장시켰다.

생활체육과 건강 분야에서는 양평종합체육센터 준공, 파크골프장 개선, 물소리길·맨발길 조성 등 생활체육 인프라를 확충했다. 출산 진료협약 체결, 보건시설 개소, 치매안심센터 운영 등을 통해 건강도시 기반도 강화했다.

남한강 테라스(양평 물들임 테라스 축제). 양평군 제공

군은 2026년을 민선8기 성과를 마무리하고 민선9기로 이어지는 중요한 전환점으로 보고 있다. 내년 군정은 민생보호 강화·관광문화벨트 완성·미래도시 도약을 중심으로 추진된다.

민생 분야에서는 지역화폐 확대, 소상공인 지원, 상권 활성화, 인허가 신속처리 등을 추진한다. 교통 인프라 확충도 중점 과제로 경의중앙선 연장과 광역철도 추진, 생활용수·하수도 정비 등 필수 기반시설 확충이 이어진다. 출산·육아환경 조성, 청소년 교육비 지원, 고령자 복지주택 조성을 포함한 복지정책도 지속한다.

관광문화벨트는 남한강 Y자형 출렁다리, 양근천 산책로, 백운봉 케이블카 설계 등과 연계해 중·동·서부권을 아우르는 체류형 관광 기반을 완성할 계획이다. 구둔아트스테이션 준공, 용문산 관광지 활성화, 사계절 축제 확대 등을 통해 관광자원을 입체적으로 확장한다.

미래도시 분야에서는 탄소중립 기반 구축, 무공해차 인프라 확충, 자원순환체계 강화 등을 추진한다. 청년친화도시 조성을 위한 일자리·주거·공간 확대 정책도 본격화되며 양동일반산업단지 조성은 지역 일자리 창출의 핵심축이 될 전망이다. 이 과정에서 2030 인구정책과 지역균형발전사업, 역세권 개발, 광역도로망 확충 등 장기적 도시전략도 병행된다.

전진선 양평군수가 민선8기 성과, 미래비전 공유 브리핑을 하고 있는 모습. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "군민만을 바라보며 군민들에게 실질적인 도움이 되는 행정을 추구하고자 끊임없이 소통하며 양평의 변화와 성장을 위해 온 마음과 온 힘을 다하여 왔다"며 "2026년에도 민선8기의 성과를 바탕으로 13만여 양평군민들이 더 행복하고, 군민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 매력양평을 만드는 데 군정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





