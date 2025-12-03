본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

합천군, 제11회 올해의 SNS' 블로그 부문 군부 최우수상 수상

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.03 10:32

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여행자 중심 콘텐츠 운영
지역 관광 홍보 성과 입증

경남 합천군은 '제11회 2025 올해의 SNS'에서 블로그 부문 군부 최우수상을 받으며 지역 관광 콘텐츠 운영 역량을 인정받았다고 3일 밝혔다.


올해의 SNS는 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회 정책 아카데미가 주최하고 과학기술정보통신부와 한국 인플루언서 산업협회가 후원하는 행사로, 공공기관, 기업 등의 SNS 매체별 활용 현황과 소통역량을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정 및 시상한다.

합천군 '제11회 2025 올해의 SNS' 블로그 부문 군부 최우수상 수상 사진

합천군 '제11회 2025 올해의 SNS' 블로그 부문 군부 최우수상 수상 사진

AD
원본보기 아이콘

합천군은 변화하는 여행 트렌드에 맞춰 여행자 시각 중심의 콘텐츠 구성, 현장감 있는 기록, 지역 매력을 깊이 담아낸 스토리 운영 등이 높게 평가받아 최우수상에 올랐다.


특히, 25인의 합천 관광 서포터즈가 전하는 현장 밀착형 콘텐츠는 합천 곳곳을 발로 뛰며 기록하는 서포터즈들의 생생한 시선을 담아내 축제, 계절 풍경, 숨은 명소 등 여행자 입장에서 알고 싶은 디테일한 정보를 블로그에 현장감 있게 싣고 있다.


합천군 관계자는 "앞으로도 누구나 쉽게 여행 정보를 얻고 일정 계획까지 세울 수 있는 '여행 친화형 블로그 플랫폼'으로 계속 발전시키겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기