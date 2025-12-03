합천군, 제11회 올해의 SNS' 블로그 부문 군부 최우수상 수상

여행자 중심 콘텐츠 운영

지역 관광 홍보 성과 입증

경남 합천군은 '제11회 2025 올해의 SNS'에서 블로그 부문 군부 최우수상을 받으며 지역 관광 콘텐츠 운영 역량을 인정받았다고 3일 밝혔다.

올해의 SNS는 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회 정책 아카데미가 주최하고 과학기술정보통신부와 한국 인플루언서 산업협회가 후원하는 행사로, 공공기관, 기업 등의 SNS 매체별 활용 현황과 소통역량을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정 및 시상한다.

합천군 '제11회 2025 올해의 SNS' 블로그 부문 군부 최우수상 수상 사진 AD 원본보기 아이콘

합천군은 변화하는 여행 트렌드에 맞춰 여행자 시각 중심의 콘텐츠 구성, 현장감 있는 기록, 지역 매력을 깊이 담아낸 스토리 운영 등이 높게 평가받아 최우수상에 올랐다.

특히, 25인의 합천 관광 서포터즈가 전하는 현장 밀착형 콘텐츠는 합천 곳곳을 발로 뛰며 기록하는 서포터즈들의 생생한 시선을 담아내 축제, 계절 풍경, 숨은 명소 등 여행자 입장에서 알고 싶은 디테일한 정보를 블로그에 현장감 있게 싣고 있다.

합천군 관계자는 "앞으로도 누구나 쉽게 여행 정보를 얻고 일정 계획까지 세울 수 있는 '여행 친화형 블로그 플랫폼'으로 계속 발전시키겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



