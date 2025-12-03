파주시, '파주 상생경제 플랫폼' 연구용역 최종보고회 개최

시민참여 기반 디지털 지역 경제 플랫폼 구축 방향 제시

경기 파주시는 지난 2일 '파주 상생경제 플랫폼 구축 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회를 개최하고, 시민참여 중심의 '파주형 디지털 지역 경제 플랫폼' 구축 방향을 제시했다고 3일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 2일 '파주 상생경제 플랫폼 구축 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역' 최종보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연구용역은 지역 경제의 환경 변화에 대응해 시민·사회적경제기업·소상공인·중소기업 등 다양한 경제주체가 참여하고 이익을 공유하는 지역 경제 생태계를 마련하기 위해 지난 7월부터 추진돼왔다.

'상생경제 플랫폼'은 단순한 온라인 거래를 넘어 디지털 공동체(커뮤니티)·정보 공유·일자리 창출·정책 연계 등 지역의 여러 활동이 하나의 시스템 안에서 선순환되도록 설계됐다.

최종보고회에서는 ▲시민참여 디지털 공동체(커뮤니티) 구조 ▲'상생몰(온라인 쇼핑몰)' 구축 방향 ▲참여 활동 보상 체계 ▲청년·소상공인 지원 모델 ▲단계별 실행계획 등이 제시됐다.

파주시는 '상생경제 플랫폼'을 지역 경제의 공공 디지털 기반 시설로 육성하기 위해, 지역의 소비·정보·참여가 연결되고 다시 지역 경제로 환류되는 구조를 제도화할 계획이다. 이를 위해 파주페이 결제가 가능한 '공식 온라인 플랫폼'을 구축해 지역 소비의 외부 유출을 줄이고, 디지털 공동체(커뮤니티)·콘텐츠·참여 보상 체계를 통해 시민의 지속적인 참여를 유도할 방침이다.

또한 소상공인·사회적경제기업·중소기업 등 지역 사업자의 온라인 판로 확대와 홍보·상표화(브랜딩) 기능을 강화해 매출 증대와 청년의 경제활동 기회 창출을 함께 달성한다는 구상이다.

파주시는 2026년 '온라인 플랫폼'의 핵심 기능을 우선 구축하고, 2027~2028년에는 문화·관광·로컬푸드 등 다양한 시정 정책과 단계적으로 연계해 '상생경제 플랫폼'을 지역 경제 운영 시스템으로 확장해 나갈 계획이다.

김경일 파주시장은 "'상생경제 플랫폼'은 시민이 참여하고 지역이 함께 성장하는 파주형 디지털 상생 모델의 출발점"이라며 "이번 최종보고회를 계기로 내년부터 본격적인 구축을 추진해 지역 경제에 지속적인 변화를 만들어 가겠다"라고 말했다.

파주시는 최종보고회 결과를 바탕으로 2025년 사업 설계 및 행정절차를 마무리하고, 2026년 '상생경제 플랫폼' 구축을 본격 추진할 예정이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>