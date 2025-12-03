이준석 "尹 계엄, 씻을 수 없는 과오…초기 제어 못해 괴물 만들어"

12·3 비상계엄 1년 맞아 메시지

"비상계엄, 망상가들의 쿠데타"

이준석 개혁신당 대표는 12·3 비상계엄 1주년인 3일 "윤석열 전 대통령이 정치를 거추장스럽게 여기며 일방적인 판단을 내릴 때 초기에 제어하지 못하고 오히려 빌붙으려 했던 이들이 결국 괴물을 만들었다"고 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "윤석열 전 대통령이 계엄이라는 씻을 수 없는 과오를 저지른 지 1년이 되는 날"이라며 이같이 적었다.

개혁신당 이준석 대표가 지난달 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 12·3 비상계엄에 대해 "그 근거부터가 부정선거론이라는 착란이었고 우리 군은 다시는 망상가들의 쿠데타를 용납하지 않을 국민의 군대임을 실증했다"고 평가했다.

이어 "보수진영이 뼛속 깊이 새겨야 할 교훈이 있다"며 "최고권력의 허물과 전횡을 진영논리로 눈감아주는 순간, 그 권력은 최고로 부패하고 교만해진다는 것"이라고 경고했다. 또 "어떤 정치세력이든 권력을 견제 없이 휘두르려 할 때, 팬덤을 무기 삼아 비판을 적으로 규정할 때 그때마다 우리는 1년 전 오늘을 기억해야 한다"고 강조했다.

이 대표는 "계엄을 저지하고 민주주의를 지켜주신 국민들께 깊이 감사드린다"며 "협치와 민주주의의 정신을 마음 깊이 새기고 그것을 위협하는 세력이 나타났을 때 국민들이 다시 거리로 나서는 수고로움을 겪지 않도록 모든 것을 바쳐 투쟁하겠다"고 덧붙였다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



