국민 10명 중 8명 "은둔형 외톨이 문제 심각…지원 연령 확대해야"

박승욱기자

입력2025.12.02 09:38

국민 10명 중 8명은 은둔형 외톨이 문제가 심각하고 이에 대한 지원을 전 연령대로 확대해야 한다고 본 것으로 나타났다.


김기선 국민권익위원회 권익개선정책국장이 정부세종청사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

2일 국민권익위원회는 국민 정책 참여 플랫폼 '국민생각함'을 통해 3216명을 설문 조사한 결과 전체의 86.7%가 은둔형 외톨이 문제에 대해 '매우 심각'하거나 '심각'하다고 답했다고 밝혔다.

아울러 전체의 85.9%는 은둔형 외톨이에 대한 정부 지원을 중장년층을 포함한 전 연령대로 확대해야 한다고 봤다. 현재 은둔형 외톨이에 대한 정부 지원은 주로 청년층을 대상으로 이뤄지고 있다.


응답자 85.5%는 스스로 도움을 요청하기 어려운 은둔형 외톨이의 특성을 고려해 정부가 위기 징후를 먼저 파악한 뒤 지원해야 한다고 답했다. 또 은둔형 외톨이뿐 아니라 가족을 대상으로 하는 심리상담과 교육 프로그램 등을 제공할 필요성에 대해서도 응답자 86.7%가 공감했다.


은둔형 외톨이와 이 가족을 돕기 위해 시급히 해야 할 일에 대한 질문에는 ▲ 은퇴 후 은둔형 외톨이가 된 사람에 대한 관심 ▲ 고립 초기 위기 신호 인지 ▲ 가족에 대한 상담 및 교육 지원 등 의견이 모였다.

한편 이번 설문에서 응답자들은 혼자 있고 싶어질 때를 '직장이나 학교에서 사람들과의 관계가 너무 힘들게 느껴질 때'(26.8%)로 첫번째로 꼽았다. 이 밖에도 어떤 계기로 은둔을 시작하게 하는지 묻는 말에는 '심리적·정신적 어려움'(32.4%), '대인관계의 어려움'(28.6%) 등 순으로 선택했다.


김기선 권익위 권익개선정책국장은 "이번 조사 결과를 제도개선안에 담아 국민의 목소리가 정책 현장에 반영될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
