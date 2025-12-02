본문 바로가기
공군, 美 크리스마스 공수작전 참가…C-130 파견

유제훈기자

입력2025.12.02 09:45

우리 공군이 미 태평양 공군사령부가 주관하는 '크리스마스 공수작전'에 참가한다.


공군은 오는 7일부터 14일까지 크리스마스 공수작전에 참가한다고 2일 밝혔다. 크리스마스 공수작전은 1952년 비행장이 없는 괌 남쪽 미크로네시아 지역 섬 주민을 위해 생필품을 공수한 것을 계기로 시작된 미 공군의 가장 오래된 인도주의 항공지원작전이다.

공군은 2021년 미 공군의 초청을 받아 처음 작전에 참여했으며, 이후 꾸준히 참여해 인도적 지원 역량을 높이고 참가국 간 협력의 폭도 넓히고 있다. 올해는 우리나라를 비롯해 총 4개국(한국·미국·캐나다·일본)이 참가한다.

우리 공군은 제5공중기동비행단(이하 5비) 소속 C-130 수송기 1대와 조종사·정비사·지원 요원 등 30여 명을 파견한다. 이들은 12월 2일(화) 김해기지를 이륙해 공수작전의 거점기지가 될 앤더슨 공군기지(Andersen Air Force Base)에 도착하게 된다.


임무 요원들은 총 5회에 걸쳐 미크로네시아 지역 10여 개 섬에 의약품, 의류, 생활필수품 등의 구호물자를 공수할 계획이다. 구호물자는 낙하산에 매달아 저고도(지상으로부터 약 60m)에서 투하하는 방식으로 전달한다.


한편 이번 훈련의 참가국 및 참관국(영국, 프랑스, 독일 등 13개국) 임무 요원들은 각국의 비행 노하우와 지식 등을 공유하며 상호 신뢰를 구축하고, 연합작전 수행 능력을 한 단계 끌어올릴 예정이다.

한윤희 제251공수비행대대 작전팀장(소령)은 "연말을 맞아 외딴 섬 주민들에게 필요한 물자를 직접 전달하는 인도주의적 작전에 한국을 대표해 참가하게 되어 뜻깊게 생각한다"면서 "아울러 다양한 지형·기상 조건에서 저고도 공중투하 절차를 검증해 볼 수 있는 좋은 기회로, 우리 공군의 연합작전 능력을 향상할 수 있다고 확신한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
