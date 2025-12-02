본문 바로가기
현대로템, GTX-A 차량 '글로벌 환경성적표지' 인증 획득

심성아기자

입력2025.12.02 09:20

국내 운행 중 철도차량 최초
생애주기 환경 영향 검증

현대로템 은 유럽의 제품환경성선언(EPD·Environmental Product Declaration) 인증기관인 'EPD 글로벌'로부터 수도권광역급행철도(GTX·Great Train Express) A노선 차량의 EPD 인증을 획득했다고 2일 밝혔다. 이는 국내에서 운행 중인 철도차량 중 최초다.

오른쪽부터 정호영 현대로템 플랫폼개발센터장과 호콘 하우안 EPD 글로벌 대표, 이철규 한국철도기술연구원 수석연구원이 지난달 27일 EPD 인증서 수여식 기념촬영을 하고 있다. 현대로템

EPD는 원재료 획득부터 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기 등 제품 생애주기(LCA·Life Cycle Assessment) 전 과정에서 발생한 환경적 영향을 계량적으로 평가하는 인증 제도다. 이산화탄소 배출량을 나타낸 탄소발자국(PCF·Product Carbon Footprint), 오존층파괴지수(ODP·Ozone Depletion Potential) 등 주요한 환경 지표가 EPD를 통해 공개되고 있어 발주처는 현대로템이 제작한 철도차량의 환경 영향을 확인할 수 있다. 최근 유럽과 호주 등 선진 철도시장에서는 차량 발주 시 글로벌 환경인증을 요구하는 추세로 유럽의 주요 철도차량 제작사들은 선제적으로 환경성적표지 인증을 획득하고 있다.


현대로템은 한국철도기술연구원과 2023년부터 '철도차량 전과정 탄소저감 기술개발' 공동연구를 통해 GTX-A 차량의 환경 영향을 산출했으며, EPD 인증 체계에 맞춰 검증받는 절차를 함께 진행했다. 현대로템은 GTX-A 차량 외에도 철도차량의 EPD 인증을 다양한 차종으로 확대하고, 환경친화적인 기술 개발을 통해 차량 생애주기 전 과정에서 발생하는 환경 영향을 최소화할 방침이다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
