BISTEP, 지역 연구개발 활성화 위한 '신규 R＆D 사업 기획 가이드라인' 발간

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.02 08:51

부산시 R&D 기반 지역 과학기술정책 전담기관인 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)이 지역 혁신성장을 위한 연구개발(R＆D) 사업 발굴과 유치 확대 지원을 위해 '신규 R＆D 사업 기획 가이드라인'을 발간했다.


이 가이드라인은 부산의 미래 신사업 발굴과 효율적·체계적인 R＆D 기획을 위해 ▲국가 R&D 개념 ▲관련 법령 ▲예산편성 절차 등 기본 사항과 ▲핵심 과제 발굴 ▲기획 절차 ▲품질 기준 등 구체적인 방법론을 담았다. 이를 통해 기획 담당자들이 R＆D 사업의 전 과정을 이해하고 전략적으로 접근할 수 있도록 했다.

BISTEP이 지난 10여년간 수행한 기획·유치 지원 경험을 기반으로 신규사업 발굴부터 전략적 유치까지 실무적 접근 방안을 종합적으로 정리한 점이 눈에 띈다.


김영부 원장은 "이번 가이드라인은 부산시, 유관기관, 지역 연구자들에게 실질적인 도움이 되는 지침서"라며 "BISTEP은 지역 연구자들의 R&D 사업 기획 역량 강화를 위한 성장 기회를 제공하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

BISTEP 지역 연구개발 활성화 위한 ‘신규 R&D 사업 기획 가이드라인’ 표지.

BISTEP 지역 연구개발 활성화 위한 '신규 R&D 사업 기획 가이드라인' 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
