남원시, 195개 경로당서 '싱싱생생 건강교실' 운영

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.01 14:10

"어르신 활력 증진·건강 지원"

전북 남원시보건소가 내년 2월 27일까지 읍·면·동 195개 경로당에서 동절기 어르신들의 활력 증진과 건강 지원을 위한 경로당 프로그램 '싱싱생생 건강교실'을 운영한다.

남원시보건소가 내년 2월 27일까지 읍·면·동 195개 경로당에서 동절기 어르신들의 활력 증진과 건강 지원을 위한 경로당 프로그램 '싱싱생생 건강교실'을 운영한다. 남원시 제공

1일 보건소에 따르면 지난 3월부터 11월까지 운영한 '싱싱생생 건강교실'은 총 88개소에서 5,335회로 진행됐으며, 참여 어르신들의 적극적인 참여와 98% 이상의 높은 만족도로 성황리에 마무리됐다.


'싱싱생생 건강교실'은 주 2회 건강 체조를 통해 어르신들의 근력과 유연성을 강화하고, 지역별 보건전문인력이 치매·우울증 관리, 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 심방세동 기초건강 측정과 건강 상태를 수시 확인하는 등 촘촘한 건강상담을 병행해 실시한다.

또 동절기 건강수칙 및 한랭질환 예방 교육을 집중적으로 실시하고, 한파 특보 발효 시 참여자 안부 확인과 응급 상황 발생 시 보건·의료 연계를 지원해 어르신 건강 돌봄을 강화할 계획이다.


한용재 보건소장은 "추운 계절로 바깥 활동이 어려운 시기지만, '싱싱생생 건강교실'에서 많은 어르신들이 참여해 건강을 챙기시길 바란다"며 "앞으로도 시민들의 근력 강화 및 신체활동 증진을 위한 프로그램 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
