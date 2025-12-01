"KTX 출발 후에도 승객이 직접 좌석변경 가능"

KTX 출발 후에도 승객이 직접 좌석을 변경할 수 있게 된다.

한국철도공사(코레일)는 KTX 열차가 출발한 후에도 코레일톡을 이용해 승객이 직접 좌석을 바꿀 수 있도록 지원하는 '코레일톡 셀프 좌석변경' 서비스를 도입·운영한다고 1일 밝혔다. 이 서비스는 2일부터 제공된다.

그간에도 열차 안에서 좌석을 변경하는 것은 가능했다. 코레일톡 '승무원 호출 서비스'로 승무원을 만나 좌석 변경을 요청하거나 순회 중인 승무원을 직접 찾아가 요청하는 방식이다.

이와 달리 셀프 좌석변경 서비스가 도입되면서 승객은 굳이 승무원을 만나지 않고도 코레일톡 '나의 티켓'의 승차권 화면에서 좌석을 변경할 수 있게 된다.

다만 열차 내 혼잡도 관리를 위해 좌석 변경은 1회에 한해 허용하며 일반실에서 일반·특실, 입석·자유석에서 좌석으로 변경할 수 있지만 특실에서 일반실, 좌석에서 입석으로 변경하는 것은 제한된다.

셀프 좌석변경 서비스는 정부의 '2025년 대국민 체감형 서비스' 중 하나로 선정됐다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "KTX 셀프 좌석변경 서비스가 열차 이용객의 여행에 편리함을 더할 수 있길 기대한다"며 "코레일은 앞으로도 코레일톡 기반의 고객 편의 서비스를 선도적으로 발굴·추진해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>