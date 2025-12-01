본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

파세코, 3초 난방 욕실 히터 2종 출시

김철현기자

입력2025.12.01 09:46

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3초 즉각 난방과 강력 제습·송풍·바디 드라이까지

종합가전기업 파세코는 겨울철 욕실을 짧은 시간 안에 따뜻하고 쾌적한 상태로 유지할 수 있도록 설계한 '욕실용 히터' 2종을 선보인다고 1일 밝혔다.


'포시즌 히터(PHH-KF15W)'는 1750W 고출력과 예열이 필요 없는 세라믹 PTC 방식을 더해 전원을 켜는 즉시 약 3초 안에 따뜻해지는 즉각 난방 성능을 갖췄다. 초당 4m에 달하는 강력한 풍속을 기반으로 10분 내 욕실 전체 온도를 최대 80%까지 끌어올려 준다. 또한 열풍 제습과 송풍 공기 순환 기능을 통해 샤워 후 남는 습기와 냄새까지 신속하고 강력하게 제거해주며 바디 드라이기로 활용이 가능하다.

파세코 신제품 ‘포시즌 히터’

파세코 신제품 ‘포시즌 히터’

AD
원본보기 아이콘

'웜브릭(PHH-SW2000)'은 화이트 톤의 모던한 디자인과 간결한 사용성을 앞세운 제품으로, 욕실 인테리어와의 조화를 중시하는 소비자에게 적합하다. 예열이 필요 없는 PTC 방식의 3초 즉각 난방, 벽걸이·스탠딩 2가지 설치 방식, IPX4 방수 성능, 세 가지 동작 모드 등을 갖춰 작지만 필요한 기능을 정확히 담은 실용형 모델이다. 분리 세척 가능한 필터를 적용해 욕실 특성에 맞춘 위생 관리까지 고려했다.

파세코 관계자는 "낮은 온도와 높은 습도로 인해 불편이 많은 겨울 욕실 환경에 맞춰 난방·제습·건조까지 한 번에 해결할 수 있는 제품을 기획했다"며 "두 제품 모두 실제 사용자가 체감할 수 있는 편의성과 안전성을 중심으로 설계해 욕실 관리의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있을 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

유럽 증시 전 세계서 가장 뜨거워…상위 20곳 중 10곳

새로운 이슈 보기