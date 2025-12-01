파세코, 3초 난방 욕실 히터 2종 출시

3초 즉각 난방과 강력 제습·송풍·바디 드라이까지

종합가전기업 파세코는 겨울철 욕실을 짧은 시간 안에 따뜻하고 쾌적한 상태로 유지할 수 있도록 설계한 '욕실용 히터' 2종을 선보인다고 1일 밝혔다.

'포시즌 히터(PHH-KF15W)'는 1750W 고출력과 예열이 필요 없는 세라믹 PTC 방식을 더해 전원을 켜는 즉시 약 3초 안에 따뜻해지는 즉각 난방 성능을 갖췄다. 초당 4m에 달하는 강력한 풍속을 기반으로 10분 내 욕실 전체 온도를 최대 80%까지 끌어올려 준다. 또한 열풍 제습과 송풍 공기 순환 기능을 통해 샤워 후 남는 습기와 냄새까지 신속하고 강력하게 제거해주며 바디 드라이기로 활용이 가능하다.

파세코 신제품 ‘포시즌 히터’ AD 원본보기 아이콘

'웜브릭(PHH-SW2000)'은 화이트 톤의 모던한 디자인과 간결한 사용성을 앞세운 제품으로, 욕실 인테리어와의 조화를 중시하는 소비자에게 적합하다. 예열이 필요 없는 PTC 방식의 3초 즉각 난방, 벽걸이·스탠딩 2가지 설치 방식, IPX4 방수 성능, 세 가지 동작 모드 등을 갖춰 작지만 필요한 기능을 정확히 담은 실용형 모델이다. 분리 세척 가능한 필터를 적용해 욕실 특성에 맞춘 위생 관리까지 고려했다.

파세코 관계자는 "낮은 온도와 높은 습도로 인해 불편이 많은 겨울 욕실 환경에 맞춰 난방·제습·건조까지 한 번에 해결할 수 있는 제품을 기획했다"며 "두 제품 모두 실제 사용자가 체감할 수 있는 편의성과 안전성을 중심으로 설계해 욕실 관리의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있을 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



