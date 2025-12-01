본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

여행·레저

관광공사·네이버페이 외국인 관광객 쇼핑·결제 편의 업무협약

박병희기자

입력2025.12.01 09:36

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국관광공사는 방한 외국인 관광객의 쇼핑관광 및 결제편의를 위해 네이버페이(Npay)와 업무협약을 체결하고 '근거리무선통신(NFC) 결제 인프라' 확충에 나섰다고 1일 밝혔다.


양사는 이번 협약을 통해 ▲Npay의 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트' 배포 ▲네이버 지도 연계, 주요 관광정보 통합 제공 ▲NFC 결제 서비스 가맹점 대상 홍보 등에 힘을 모은다.

Npay 커넥트는 현금·카드·QR·간편결제·NFC·얼굴인식결제 등 모든 결제 수단을 제공하며, 네이버 리뷰·쿠폰·주문 등을 매장 현장에서 이용할 수 있도록 하여 매장의 운영 효율성을 높여주는 오프라인 통합 단말기다.

관광공사·네이버페이 외국인 관광객 쇼핑·결제 편의 업무협약
AD
원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 비접촉 결제가 가능한 가맹점이 대폭 늘어나고, 해당 서비스를 제공하는 가맹점 정보 또한 네이버 지도에서 확인할 수 있게 된다. 또한 외국인 관광객이 신뢰할 수 있는 가맹점 정보를 접할 수 있도록 국내 이용자가 남긴 리뷰를 영어, 중국어, 일본어 등으로 번역·제공한다.


유한순 관광공사 사공광관쇼핑숙박팀장은 "기존 모바일페이 QR결제 이외 NFC, 선불카드 등 다양한 결제 인프라를 확충해 방한 외래객의 결제편의를 도모하고, 방한 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.


관광광관공사와 Npay는 지난 9월 '2025 APEC 정상회의'를 계기로 경주 및 경상권 지역에 Npay 단말기를 우선 보급해 그 효용성을 입증했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"

새로운 이슈 보기