에이닷, AI 보이스피싱 탐지 기능 추가…의심 전화 즉시 알림

통화 중 팝업창·알림음·진동…사용자에 안내

"정보 유출 우려 없는 안전한 탐지 가능"

SK텔레콤은 인공지능(AI) 전화 서비스 '에이닷 전화'에 통화 보안 기능 'AI 보이스피싱 탐지'를 새롭게 추가했다고 1일 밝혔다.

AI 보이스피싱 탐지는 통화 중 대화 내용을 실시간으로 분석해 보이스피싱 전화로 의심될 경우 즉시 사용자에게 알림을 제공하는 기능이다. SKT는 이 기능을 통해 날로 교묘해지는 보이스피싱 범죄로부터 사용자를 보호, 더욱 안전한 통화 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대했다.

보이스피싱 의심 여부는 AI 모델이 ▲의심 키워드 포함 여부 ▲대화 패턴 등 다양한 요소를 종합 분석해 통화 중 실시간으로 판별한다. 단 사용자의 연락처에 저장된 번호나 에이닷 전화의 '비즈연락처'에 등록된 업체 공식 번호로부터 걸려온 전화는 분석 대상에서 제외된다.

분석 결과는 심각도에 따라 '의심'과 '위험' 두 단계로 구분되며, 통화 중 경고 팝업창·알림음·진동을 통해 사용자에게 즉시 안내된다.

이때 사용자가 경고 팝업창에서 '보이스피싱 아님'을 누르지 않으면 통화 종료 후 해당 번호에는 '피싱탐지' 라벨이 부착된다. 경고 라벨은 에이닷 전화 내 '최근기록' '검색' 등의 화면에서 확인 가능하다.

사용자가 경고 라벨이 붙은 번호로 전화를 걸 경우 에이닷 전화는 경고 팝업창을 띄워 발신 여부를 사전에 확인한다. 의심 번호로부터 전화가 걸려올 경우 에이닷 전화는 수신 화면에 '보이스피싱으로 탐지된 통화' 등 경고 문구를 표시해 위험을 알린다.

이번 기능은 온디바이스 AI 기술을 기반으로 통화 내용 분석부터 경고 알림까지의 전 과정을 단말 내에서 처리한다. AI 모델은 단말 내에서 실시간으로 통화 내용을 분석하며, 이를 통해 보이스피싱 징후를 지속적으로 감지한다. SKT는 이러한 방식으로 통화 데이터가 서버를 거치지 않기 때문에 정보 유출 우려 없는 안전한 탐지가 가능하다고 설명했다.

AI 보이스피싱 탐지는 안드로이드 운영 체제에서는 에이닷 전화 앱을 통해, iOS 운영 체제에서는 에이닷 앱의 '전화' 메뉴에서 사용할 수 있다. 기능을 사용하려면 '설정'의 'AI 보안' 메뉴에서 'AI 보이스피싱 탐지'를 활성화해야 한다.

안드로이드 운영 체제의 경우 에이닷 전화 앱이 기본 탑재된 SKT향 단말에서 이용 가능하며, iOS의 경우 기본 전화 앱에서는 지원되지 않는다.

또한 SKT는 '검색' 화면에서 '보이스피싱' '스미싱' 등 키워드를 입력하면 관련 피해 신고 기관의 연락처를 바로 확인할 수 있도록 했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



