렛츠런파크 부산경남, 유기동물 보호센터 찾아 ‘입양 키트 기부·현장 봉사’

입양률 감소 속 기업형 참여 봉사… 현장 돌봄까지 직접 나서

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 지역 사회의 동물복지 강화를 위해 현장으로 뛰었다.

렛츠런파크 부산경남이 유기동물 보호센터 찾아 '입양 키트 기부·현장 봉사'를 진행하고 기념촬영하고 있다.

렛츠런파크는 지난달 27일 부산 강서구 '부산동물보호센터'를 찾아 유기동물 입양 키트를 전달하고 임직원 봉사활동을 진행했다.

최근 국내 유기동물 입양률 하락으로 보호센터의 운영 부담이 커지고 있는 가운데, 이번 활동은 단순한 물품 기부를 넘어 '직접 참여형 사회공헌'에 방점을 찍었다. 보호센터가 실제 필요로 하는 입양 키트를 지원하는 동시에 보호동물 돌봄과 환경 정비 등 현장 작업에 함께 참여한 것이다.

이날 봉사에 나선 임직원들은 보호센터 내부 청소, 시설 점검, 보호견 산책·놀이 지원 등 돌봄 중심 활동에 집중했다. 보호동물의 스트레스 완화와 생활환경 개선에 실질적인 도움을 주기 위한 조치다.

부산동물보호센터 관계자는 "입양률 감소로 보호기간이 길어지면서 센터 운영 부담이 사실상 한계에 가까워지고 있다"며 "지역사회와 기업의 관심이 절실한 시점에서 렛츠런파크의 기부와 봉사활동은 큰 힘이 된다"고 말했다.

엄영석 한국마사회 부산경남지역본부장은 "말 산업을 기반으로 하는 기관으로서 동물복지에 대한 책임은 더욱 크다"며 "말 복지를 포함한 지역 내 동물보호 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 강조했다.





조충현 기자



