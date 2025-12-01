본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

렛츠런파크 부산경남, 유기동물 보호센터 찾아 ‘입양 키트 기부·현장 봉사’

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.01 09:09

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입양률 감소 속 기업형 참여 봉사… 현장 돌봄까지 직접 나서

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 지역 사회의 동물복지 강화를 위해 현장으로 뛰었다.

렛츠런파크 부산경남이 유기동물 보호센터 찾아 ‘입양 키트 기부·현장 봉사’를 진행하고 기념촬영하고 있다.

렛츠런파크 부산경남이 유기동물 보호센터 찾아 ‘입양 키트 기부·현장 봉사’를 진행하고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

렛츠런파크는 지난달 27일 부산 강서구 '부산동물보호센터'를 찾아 유기동물 입양 키트를 전달하고 임직원 봉사활동을 진행했다.


최근 국내 유기동물 입양률 하락으로 보호센터의 운영 부담이 커지고 있는 가운데, 이번 활동은 단순한 물품 기부를 넘어 '직접 참여형 사회공헌'에 방점을 찍었다. 보호센터가 실제 필요로 하는 입양 키트를 지원하는 동시에 보호동물 돌봄과 환경 정비 등 현장 작업에 함께 참여한 것이다.

이날 봉사에 나선 임직원들은 보호센터 내부 청소, 시설 점검, 보호견 산책·놀이 지원 등 돌봄 중심 활동에 집중했다. 보호동물의 스트레스 완화와 생활환경 개선에 실질적인 도움을 주기 위한 조치다.


부산동물보호센터 관계자는 "입양률 감소로 보호기간이 길어지면서 센터 운영 부담이 사실상 한계에 가까워지고 있다"며 "지역사회와 기업의 관심이 절실한 시점에서 렛츠런파크의 기부와 봉사활동은 큰 힘이 된다"고 말했다.


엄영석 한국마사회 부산경남지역본부장은 "말 산업을 기반으로 하는 기관으로서 동물복지에 대한 책임은 더욱 크다"며 "말 복지를 포함한 지역 내 동물보호 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 강조했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

트럼프 지지율 36%…취임 후 최저치 기록 "물가 탓"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기