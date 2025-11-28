한국공항공사, 2025 정책엑스포 'AI 활용 혁신' 대상 수상

박재희 본부장 '정책혁신가' 대상

한국공항공사가 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 '2025 정책엑스포'에서 기관 부문 '인공지능(AI) 활용 혁신 정책엑스포 대상'과 개인 부문 '정책혁신가 대상'을 수상했다고 28일 밝혔다.

2025 정책엑스포는 국내 최고 권위 공공정책 분야 학술 연구단체인 한국정책학회가 주관하는 행사다. 공공기관의 정책 혁신 성과를 발굴·공유하고 국민 중심 행정서비스 실현에 기여한 기관과 인물을 선정해 시상하고 있다.

27일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 '2025 정책엑스포' 시상식에서 박재희 한국공항공사 전략기획본부장(오른쪽)이 대상 수상 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사 AD 원본보기 아이콘

공사는 ▲AI-BIM센터 신설 ▲라이다(LiDAR) 기반 빈 주차면 안내 ▲실시간 공항 혼잡도 안내 서비스처럼 AI 기술을 활용한 통합관리체계 구축으로 공항운영 효율성과 국민 편의성을 향상해 대상을 수상했다.

박재희 한국공항공사 전략기획본부장은 공항 운영 전반의 디지털·AI 전환과 통합데이터플랫폼 구축 등 데이터·AI 기술 융합을 통해 공항 AI 혁신을 선도한 공로로 정책혁신가 대상을 받았다.

박재희 본부장은 "AI를 활용한 스마트공항 구현 성과가 인정돼 뜻깊다"며 "앞으로도 AI 기술을 적극 활용해 공항 서비스의 질을 높이고 편익 증대에 기여하겠다"고 했다.





