'모범택시 3'에 웹툰 조회 수 최대 예순네 배 급증

SBS 금토드라마 '모범택시 3' 방영 첫 주에 원작 웹툰 조회 수가 최대 예순네 배 급증했다.

카카오엔터테인먼트는 카카오페이지의 '모범택시: 리콜' 주간 조회 수가 '모범택시 3' 방영 전주 대비 방영 첫 주 약 예순네 배 늘었다고 28일 밝혔다. '모범택시: 리콜'은 드라마 시즌 3의 원작이다.

드라마 화제성은 시리즈 전체로 확산했다. 웹툰 시즌 1인 '모범택시'는 같은 기간 약 서른세 배, 프리퀄 웹툰 '모범택시: 본 인 블랙'은 약 네 배 증가한 주간 조회 수를 기록했다.

카카오페이지 '모범택시'는 복수 전문 회사 '무지개 택시회사'에서 일하는 주인공 김도기를 중심으로 절대 악을 물리치는 액션물이다.





