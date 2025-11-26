본문 바로가기
[포토] 與 대미투자특별법 발의..車관세 15%로 인하

김현민기자

입력2025.11.26 10:55

[포토] 與 대미투자특별법 발의..車관세 15%로 인하
허영 더불어민주당 원내정책수석부대표(가운데)와 문금주, 백승아 원내부대표가 26일 서울 여의도 국회 의안과에 한미 전략적 투자관리를 위한 특별법안을 제출하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

