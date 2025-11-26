하나금융, 2027년까지 데이터 인재 3000명 양성 목표 제시

하나 DxP 과정 3기 수료생 28명 배출을 통해 '2500 by 2025' 조기 달성

AI 시대 선도하기 위한 데이터 전문가 양성 목표 수립하고 인재 육성 속도

함영주 회장, "AI와 디지털 경쟁력이 미래 금융산업을 좌우하는 핵심 요소…인재 양성 위한 지원 아끼지 않을 것"



하나금융그룹은 25일 명동 사옥에서 그룹 공동의 '하나 DxP(Data eXpert Program) 과정' 3기 수료식과 함께, 데이터 인재 양성의 새로운 목표인 '3000 by 2027'을 수립했다고 26일 밝혔다. 이날 수료식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(첫 번째 줄 왼쪽에서 여덟번째)이 '하나 DxP 과정'을 수료한 직원들 및 관계사 임원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹 AD 원본보기 아이콘

하나금융그룹은 25일 명동사옥에서 그룹 공동의 '하나 DxP(Data eXpert Program)' 과정 3기 수료식과 함께, 데이터 인재 양성의 새로운 목표인 '3000 by 2027'을 수립했다고 26일 밝혔다.

앞서 2022년, 하나금융그룹은 데이터 전문 인력 2500명을 2025년까지 양성하겠다는 '2500 by 2025' 목표를 선포한 바 있으며, 이번 '하나 DxP 과정' 3기 수료생 배출을 통해 그 목표를 조기에 달성하는 성과를 거뒀다.

하나금융그룹은 AI 혁신 시대를 선도하는 데이터 전문 인력 3000명을 2027년까지 양성하겠다는 '3000 by 2027' 목표를 새롭게 수립하고 미래 핵심 인재 육성에 속도를 내고 있다.

'하나 DxP 과정'은 그룹 내 관계사에서 선발된 핵심 인재들이 금융 데이터 기반의 의사결정 및 서비스ㆍ마케팅 기획 역량을 강화하는 하나금융그룹의 대표적인 데이터 전문가 양성 프로그램이다.

이번에 수료한 28명의 직원들은 지난 9월 출범식 이후 약 3개월 간 온라인과 오프라인 교육을 병행하며 이론 및 실습 교육을 마쳤다.

특히, 이번 3기 과정은 단순한 데이터 분석을 넘어 AI 시대를 주도할 융합형 데이터 전문가 양성에 초점을 두고 진행됐다. 교육생들은 ▲금융 데이터 분석 방법론 ▲데이터 전처리ㆍ시각화 ▲바이브 코딩(Vibe Coding) 등의 최신 AI 도구 기반의 학습과 함께 팀별 프로젝트를 수행하며 그룹의 데이터 핵심 인재로 성장하기 위한 종합적인 문제 해결 역량을 키웠다.

이날 수료식에 앞서 '하나 DxP 과정' 3기에 참여한 총 7개 팀의 직원들은 주제별 프로젝트 발표 시간을 갖고 최우수상 1팀, 우수상 2팀을 선정했다. 최우수상 팀은 '서울빌라가격 예측을 통한 신규 서비스 제안' 프로젝트로, 우수상 팀은 '상권분석을 통한 신규 SOHO 손님 대출위험도 예측'과 '외국인 대상 금융상품 추천모델 개발'이라는 주제 발표로 각각 선정됐다.

교육을 마친 한 수료생은 "관계사 직원들과 협업하고, 선의의 경쟁을 통해 나와 그룹의 직원들이 함께 성장하는 값진 경험을 했다"며 "최신 AI 도구를 직접 활용하여 데이터 분석 과정을 효율적으로 수행하고 프로젝트를 통해 실무에 적용할 수 있는 데이터 활용 능력을 키울 수 있는 소중한 시간이었다"고 밝혔다.

함영주 하나금융그룹 회장은 "AI와 디지털도 근본은 데이터이며, 앞으로도 금융은 AI와 디지털 경쟁력이 미래를 좌우하는 핵심 요소가 될 것이다"며 "손님중심ㆍ현장중심 기반의 쉽고 편리한 금융서비스를 제공하기 위해, 이를 뒷받침할 데이터 인재 양성에 대한 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹은 '하나 DxP 과정'을 통해 선제적으로 데이터 핵심인재를 육성해 왔으며, 이외에도 전 직원을 대상으로 하는 AIㆍ데이터 리터러시 교육 등을 통해 모든 분야에서 AI와 데이터를 자유롭게 활용하여 손님에게 최고의 금융경험을 제공할 수 있도록 지원할 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>