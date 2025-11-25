본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

한화생명, 지역사회공헌 인정제 최고등급…복지부장관상·특별상 수상

문채석기자

입력2025.11.25 14:46

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 심사분야 최고등급…지역사회 문제해결 참여

한화생명 은 25일 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관한 '2025 지역사회공헌 인정제'에서 인정기관으로 선정되며 보건복지부 장관상과 특별상을 받았다고 밝혔다.


한화생명 임직원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동주관한 '2025 지역사회공헌 인정제' 시상식에 25일 참여해 복지부 장관상과 특별상을 받고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한화생명 임직원과 김성이 복지협의회장. 한화생명 한화생명 임직원과 사회복지협의회 회장 김성이 회장(오른쪽 첫번째)이 기념촬영을 하고 있다.

한화생명 임직원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동주관한 '2025 지역사회공헌 인정제' 시상식에 25일 참여해 복지부 장관상과 특별상을 받고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한화생명 임직원과 김성이 복지협의회장. 한화생명 한화생명 임직원과 사회복지협의회 회장 김성이 회장(오른쪽 첫번째)이 기념촬영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

한화생명은 올해 심사에서 최고등급인 S를 획득하며 전국 백분위 96.95%를 기록했다. 환경경영, 네트워크, 프로그램, 성과영향, 투명경영 등 7개 세부 분야 모두 최고등급을 받았다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 파트너십을 맺고 지속적으로 사회공헌 활동을 한 기업과 기관을 발굴해 공로를 지역사회가 인정하는 제도로, 2019년 도입 후 매년 시행되고 있다. 올해는 전국 706개 기관이 선정됐다.


한화생명은 2004년부터 20년 넘게 생명존중 철학을 기반으로 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 특히 아동·청년 돌봄, 환경보호, 지역복지, 인재육성 등 분야에서 변화를 끌어내 높은 평가를 받았다.


임석현 한화생명 기획실장은 "앞으로도 사회문제 해결에 고객과 임직원이 더 폭넓게 참여할 수 있는 형태로 사회공헌활동을 확산해 사회적가치를 강화해 나가겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사 왜 다녀요, 여기서 돈 많이 주는데"…부자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기