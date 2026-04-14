[클릭 e종목]"한화생명, 연결 실적 반영…목표가↑"

NH투자증권은 14일 한화생명 한화생명 close 증권정보 088350 KOSPI 현재가 4,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,775 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 한화생명, 시니어 고객 전용 콜센터 오픈 30년 쌓은 '보험' 녹였다…대전 한화생명 볼파크, KBO 명소로 김동원 한화생명 사장, 비공개 결혼…한화家 3세 모두 화촉 전 종목 시세 보기 에 대해 연결 실적을 반영해 목표주가를 6300원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

정준섭 NH투자증권 연구원은 "지금까지 회사의 실적발표와 시장의 기업가치 평가 기준은 별도 기준이었지만, 별도와 연결 실적 간 괴리가 갈수록 커지고 있다"며 "본업은 부진하지만, 손해보험·자산운용·금융서비스 등 주요 자회사의 실적은 개선되고 있으며, 노부은행·벨로시티증권 등 지분 투자한 해외 자회사도 견조한 실적을 보이고 있다"고 전했다. 지난해 한화생명의 별도 기준 순이익은 3133억원이지만 연결 기준 지배 순이익은 6341억원을 기록했다.

현재 한화생명의 PBR(주가순자산비율)은 0.3배에 불과하다. 연결 기준 실적이 좋더라도 해약환급금 준비금 산출 기준으로 봤을 때 수년간 배당 재개가 불가능하기 때문이다. 금융주의 주가를 결정하는 가장 큰 요소는 주주환원이다.

다만 NH투자증권은 금융당국이 준비금 산식 개선을 추진하고 있어 향후 배당가능이익 확보와 배당 재개 가능성이 있다고 내다봤다. 또 정부에서 저PBR 주식에 대한 밸류에이션 개선 의지가 있기 때문에 정책 수혜도 있을 것이라고 예측했다.

AD

정 연구원은 "무엇보다 밸류에이션 개선에 대한 업계 발언권이 이전보다 강화됐다고 판단한다"며 "정부의 정책 혹은 시장 여건에 따라 현재의 벨류에이션은 추후 개선될 여지가 존재한다"고 했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>