대전시, 2025년 '여성친화기업' 12개사 선정

아이돌봄 공간·남성 육아휴직 등 성평등 일터문화 조성위해 노력

대전시가 25일 대전시청 10층 중회의실에서 채용, 인사, 교육 분야에서 성별, 혼인, 임신, 출산 여부와 관계없이 성평등 일터문화가 조성될 수 있도록 노력한 '여성친화기업' 12개 사에 현판을 수여했다.

시는 지난 8월 시·새일센터 담당자 및 전문가가 참여해 고용 및 직장 문화 개선, 일·생활 균형 지원 부문에서 총 22개 지표를 최종 선정 지표로 결정했으며, 9월부터 10월까지 총 17개 기업의 신청을 받아 서류 및 현장실사 후 11월 초 최종 선정 심사위원회를 거쳐 총 12개 사를 여성친화기업으로 선정했다.

2025년 여성친화기업은 제조업 4개 사, 소프트웨어업 1개 사, 의료·복지업 5개 사, 서비스업 2개 등 12개 사다.

여성친화기업은 ▲골든메디컬케어(원장 김영주) ▲리치한방병원(원장 전창현) ▲주식회사 린솔(대표 이효근) ▲주식회사 에스지에너지(대표 이진섭) ▲주식회사 오웬푸드셰프애찬(대표 박우연) ▲주식회사 유토비즈(대표 배종환) ▲(의)밝은마음의료재단 워크런재활병원(원장 염진호) ▲주식회사 이비가푸드(대표 변성구) ▲중부요양병원(원장 이희민) ▲의료법인 지아의료재단(대표 강지훈) ▲(주)커뮤(대표 김경환) ▲주식회사 파이버프로(대표 고연완) 등이다.

이들 기업은 남성 육아휴직 및 남성 휴게실 운영, 출산 직원 육아도우미 6개월 지원, 취약계층(한부모가정 등) 육아휴직 추가 지원 등 다양한 제도를 운영하고 있다.

대전시는 이들 기업을 위해 현판 수여 및 기업 홍보뿐만 아니라 환경개선비 지원, 성평등 교육 강사 파견 등 기업이 지속적으로 성평등 일터문화를 구축할 수 있도록 지원할 예정이다.

이장우 대전시장은 "대전시가 13년 연속 지역 성평등지수 최고 등급, 일생활 균형지수 전국 3위 등 다방면에서 성과를 창출해 낼 수 있었던 것은 대표님들의 적극적인 노력 덕분"이라며 "앞으로도 지속적인 지원으로 대전 여성의 활발한 경제활동 참여 및 일·생활 균형을 통한 '일류경제도시 대전' 도약에 큰 도움을 주시길 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



