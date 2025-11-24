한국 레미콘공업협동조합 연합회, 日과 레미콘 산업 발전 '맞손'

레미콘 제조 및 품질관리 기술 공유 약속

한국 레미콘공업협동조합 연합회와 일본 전국생콘크리트공업조합 연합회는 양국 레미콘 산업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

일본 도쿄 다이이치 호텔에서 열린 협약식에는 배조웅 한국 레미콘공업협동조합 연합회장을 비롯한 국내 대표단 10명과 사이토 쇼이치 회장 등 일본 오피니언 리더들이 참석했다.

이번 협약은 건설업 불황으로 레미콘 산업이 최대 위기라는 인식을 공유하고 양국이 레미콘 산업의 경쟁력 확보와 지속 가능한 생태계 구축을 협력하기 위해 체결됐다.

양측은 앞으로 ▲레미콘 제조 및 품질관리 기술 정보 공유 ▲친환경 기술 공동 연구 ▲탄소 중립 및 친환경 제품 개발 및 대응 ▲산업 관련 법제도 및 정책 동향 공유 ▲교육·세미나·기술 포럼 등의 공동 개최 및 인적 교류 ▲양국 레미콘 산업 발전을 위한 상호 방문 교류 등을 추진할 계획이다.

배조웅 회장은 "이번 업무협약은 양국 레미콘 산업의 지속 가능성과 기술혁신을 위한 새로운 출발점이 될 것"이라며 "오늘의 협약이 내일의 혁신과 결실로 이어질 수 있도록 양측 모두 협력해 양국의 레미콘 산업이 새로운 도약을 이루는 계기가 되기를 진심으로 바란다"고 말했다.

사이토 쇼이치 일본 전국생콘크리트공업조합 연합회장은 "오늘 협약은 양국 레미콘 산업의 지속가능한 발전과 기술 교류를 촉진하기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "공통의 목표를 위해 서로의 경험과 기술을 공유하고, 함께 혁신을 이루어 나가길 기대한다"고 했다.





