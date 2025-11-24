푸른아시아, 국제 온실가스 프로토콜 공식 번역본 출간

국제 온실가스 산정·보고·검증(Measurement·Reporting·Verification, MRV)을 위한 국제 표준·지침이 공식 번역돼 국내 기업들의 수출과 공시 등에 도움을 줄 것으로 보인다.

국제 기후환경 비정부단체(NGO)인 (사)푸른아시아는 세계자원연구소(World Resources Institute, WRI)와 계약을 맺고 '온실가스 프로토콜(Greenhouse Gas Protocol, GHG프로토콜)'을 공식 번역본을 내놨다고 24일 밝혔다.

GHG프로토콜은 온실가스 MRV를 위한 글로벌 표준으로 총 7개 표준과 10개 지침으로 구성돼 있다. 가장 먼저 '기업 온실가스 회계 및 보고 표준(Corporate Accounting and Reporting Standard, 이하 기업 표준)'이 번역됐고, 내년 상반기까지 나머지 표준과 지침이 차례로 나올 예정이다.

오기출 푸른아시아 상임이사는 "탄소 무역 시대가 본격화되면서 글로벌 온실가스 표준에 따라 산정·보고하지 않으면 수출, 투자 등을 하는 기업은 죽고 사는 문제가 될 수 있다"며 "글로벌 탄소 장벽을 넘기 위한 정부, 기업 등의 실무진 역량 개발이 시급한 상황이며 교육 프로그램 등을 통해 1만 명을 목표로 한 전문가 양성과 중소기업 지원 등에 정부가 적극적이고 체계적으로 나서야 한다"고 말했다.

번역본은 푸른아시아 홈페이지와 GHG프로토콜 공식 홈페이지에서 무료 다운로드 받을 수 있다. 푸른아시아는 WRI와 새로운 지침 개발 등에서 파일럿 테스트와 감수 등 협력을 해왔고, GHG프로토콜 권리를 국내에서 보호하며 지원하는 역할을 담당한다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>