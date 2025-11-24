용인시, '용인 에코타운' 내 물 재활용 부속사업 승인

폐기물업체 음폐수를 바이오가스화시설 처리용수로 활용

경기도 용인시의 음식물쓰레기 바이오가스화 시설인 '용인 에코타운'에서 버려지는 음폐수를 바이오가스화 시설에 재활용하는 방안이 추진된다.

용인시는 '용인 에코타운'의 민간투자사업자가 제안한 이런 내용의 부속 사업을 조건부 승인했다고 24일 밝혔다.

내년 준공예정인 '용인 에코타운' 조감도. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

부속 사업이란 '민간투자사업 기본계획' 등에 근거해 사용자의 편익을 증진하고 재정부담을 완화하고자 해당 시설의 유지관리와 운영에 지장이 없는 범위 내에서 창의적으로 추진할 수 있는 사업을 말한다.

이번에 제안된 사업 내용은 현재 설치 중인 에코타운 '유기성폐자원(음식물) 바이오가스화시설'에서 농도 희석에 쓰이는 물을 지역 내 폐기물업체에서 발생한 음폐수로 활용하는 것이다. 음페수란 음식물류 폐기물 처리 과정에서 발생하는 폐수다.

시는 음폐수 활용으로 연간 약 7억원의 수익이 발생할 것으로 예상했다.

용인 에코타운은 처인구 포곡읍의 용인레스피아의 하수처리시설 등을 지하화하고 지상에 체육시설과 공원 등을 조성하는 사업이다. 내년 내년 6월 준공 예정으로, 지역 내 폐기물업체의 음폐수는 2027년부터 활용된다.

시는 담당 부서와 사업시행자 간 추가 협의를 거쳐 실시협약 변경을 통해 운영 순이익과 수익배분 등을 최종 반영할 예정이다.

시 관계자는 "이번 부속사업은 민자사업자의 수익을 창출을 통해 시의 재정 부담을 완화할 수 있는 기회"라며 "최종 실시협약 변경까지 잘 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



