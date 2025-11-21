광주경총·조선대, '지역혁신중심 상호협력' G-CEO포럼

21일 광주 홀리데이 인 호텔 3층 컨벤션 1홀에서 열린 '제1회 G-CEO 포럼 및 발대식' 2부에서 마음치유 학교 교장인 혜민스님이 '기쁨을 삶으로 다시 데리고 오기'를 주제로 강연을 펼치고 있다. 광주경영자총협회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주경영자총협회는 조선대학교와 지역 소멸 위기 극복과 청년들의 지역 정주를 돕기 위해 전략적 파트너십을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 광주 홀리데이 인 호텔 3층 컨벤션 1홀에서 열린 '제1회 G-CEO 포럼 및 발대식'에는 회원사 CEO 및 임원, 유관기관 단체장 등 200여 명이 참석했다.

이날 포럼에서는 본 행사에 앞서 광주경영자총협회와 조선대학교 간의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 성과 제고를 위한 상호협력 및 상생발전 업무협약(MOU) 체결식이 진행됐다.

이번 협약은 광주 주력산업 분야의 기업 성장을 견인하고, 지역에서 나고 자란 인재가 지역 기업에 취업해 정착하는 '정주형 인재'를 양성하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 ▲유기적 협업체계 구축 및 정보공유 ▲현장실습 및 취업 지원을 통한 정주 취업률 제고 ▲산업체 네트워크를 활용한 일자리 창출 및 채용 연계 ▲지역 산업 수요 기반 맞춤형 인재 양성 프로그램 공동 기획 및 운영 등에 대해 상호 협력하기로 약속했다.

이를 통해 광주경총은 회원사의 채용 정보를 전달하고 조선대학교는 이를 반영한 맞춤형 교육과정을 운영함으로써, 기업이 원하는 인재를 적기에 공급하는 선순환 고용 생태계가 조성될 것으로 기대된다.

이날 행사에는 이정선 광주시 교육감이 참석해 축사를 전했다. 이 교육감은 "지역의 기업과 대학이 손을 맞잡고 미래 인재를 키우는 것은 광주 교육이 지향하는 실력 광주의 미래와도 맞닿아 있다"며, "이번 협약이 우리 지역 학생들이 광주에서 배우고, 광주에서 꿈을 펼치며 정주할 수 있는 든든한 토대가 되기를 기대한다"고 격려했다.

광주경영자총협회 양진석 회장은 "기업은 인재가 필요하고, 청년은 양질의 일자리가 필요한 시점"이라며, "이번 협약이 단순한 서약을 넘어 우리 지역 청년들이 광주에서 꿈을 펼치고, 기업은 그들과 함께 성장하는 실질적인 계기가 되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

조선대학교 김춘성 총장은 "RISE 체계의 핵심은 지역과 대학의 동반 성장이다"며 "광주경총과의 긴밀한 협력을 통해 기업 현장에서 환영받는 실무형 인재를 육성하고, 지역 산업 발전에 기여하는 대학의 책무를 다하겠다"고 말했다.

협약식에 이어 진행된 2부 특강에서는 마음 치유 학교 교장인 혜민스님이 연사로 나서 '기쁨을 삶으로 다시 데리고 오기'를 주제로 강연을 펼쳤다.

혜민 스님은 끊임없는 경쟁과 경영상의 고뇌로 지친 지역 CEO들에게 "진정한 행복은 외부의 성취가 아닌 내면의 평온과 관계의 기쁨에서 온다"는 메시지를 전했다. 또한 바쁜 일상 속에서 잃어버린 삶의 기쁨을 회복하는 마음 챙김의 지혜를 공유하여 참석자들에게 깊은 위로와 통찰을 선사했다.





호남취재본부 민찬기 기자



