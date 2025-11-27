[MZ순경]"가장 효율적인 봉사"…138회 헌혈로 생명나눔하는 지구대 막내

<42>서울 광진경찰서 화양지구대 정중식 순경

편집자주 Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.



"어떻게 하면 효율적으로 타인을 도울 수 있는지 고민했습니다"

서울 광진경찰서 화양지구대에서 만난 정중식 순경(35)은 헌혈을 효율적인 봉사의 답이라고 정의했다. 올해 8월 임용된 정 순경은 2023년 12월 헌혈 100회를 달성한 데 이어 지금까지 총 138회나 헌혈을 했다. 적십자 유공장 은장, 금장, 명예상은 물론 장기, 조직기증, 조혈모세포 기증 희망 등록까지 마쳤다. 그는 "제가 할 수 있는 만큼은 해보는 게 좋을 것 같았다"라며 웃어 보였다.

지난 11일 서울 광진경찰서 화양지구대 정중식 순경(35)이 차량에서 무전을 하고 있다. 박승욱 기자 AD 원본보기 아이콘

정 순경이 처음 헌혈을 시작한 것은 2015년 대학 졸업을 앞두고서다. 당시 졸업 요건으로 봉사 시간이 필요했는데, 헌혈을 하면 4시간을 인정해준다는 소식을 듣고 처음 헌혈에 나섰다. 정 순경은 "그렇게 헌혈하다 보니 헌혈 증서가 조금씩 모이게 됐다"고 말했다.

졸업을 위해 시작한 헌혈은 어느새 보람으로 바뀌었다. 2017년 부모님 지인이 큰 수술을 받게 됐다는 소식을 듣자 정 순경은 모아둔 헌혈 증서를 무상으로 양도했다. 헌혈 증서에 적힌 헌혈량만큼 혈액제제 수혈 비용의 본인 부담금이 공제되기 때문이다. 그는 "얼마 후 지인분이 수술에 큰 도움이 됐다며 고맙다고 말하시는데 헌혈 시간이 얼마 걸리지도 않음에도 타인에게 큰 도움이 될 수 있다는 게 와닿았다"며 "뿌듯함에 계속해서 헌혈을 하게 됐고 장기, 조혈모세포 등 기증 등록까지 하게 됐다"고 전했다.

3년 반 만에 70회…'혈소판 급구' 문구에 바꾼 습관

정 순경의 헌혈은 꾸준히 이어졌다. 2020년 6월 30회에서 2023년 12월 100회로 약 3년 반 만에 70회가 늘었다. 1개월에 2번꼴로 헌혈한 셈이다. 정 순경은 "헌혈 30회까지는 2개월에 1번 생피를 뽑는 전혈을 했다"며 "어느 날 헌혈을 하러 갔는데 '혈소판 급구'라는 문구를 보고 혈소판만 뽑는 성분헌혈을 알게 됐다"면서 "성분헌혈은 2주마다 할 수 있어 헌혈의집에 급구 문구가 없어질 때까지 계속 성분헌혈을 진행했다"고 했다.

나눔의 순간은 한 번 더 찾아왔다. 평소 사회인 야구를 하던 정 순경은 동호회 팀원의 지인이 백혈병 치료로 헌혈 증서가 필요하다는 연락을 받자, 흔쾌히 헌혈 증서 50장을 건넸다. 그는 "헌혈을 통해 남을 도울 수 있을 때 행복을 느낀다"며 "지금도 혹시 모를 상황에 지갑에 헌혈 증서 여러장을 가지고 다닌다"고 설명했다.

지난 11일 서울 광진경찰서 화양지구대 정중식 순경(35)이 무전을 하고 있다. 박승욱 기자 원본보기 아이콘

물질적인 기부도 이어지고 있다. 기아 등을 대상으로 한 월 1만원 기부로 시작해 어느덧 월 5만원으로 기부금을 늘렸고 총 170여만원을 후원했다. 정 순경은 "헌혈의집에서 헌혈을 자주 하다 보니 기부 관련 문의로 전화가 종종 왔다"며 "내가 좀 아껴서 배고픈 아이들을 도울 수 있다면 충분히 가치가 있다고 생각해 시작하다 보니 점차 기부액도 늘릴 수 있게 됐다"고 전했다.

경찰의 초심 지키게 하는 헌혈

헌혈과 경찰 업무는 봉사라는 점에서 맞닿아 있다. 어릴 적 만화 속 경찰을 보며 꿈을 키워왔던 정 순경은 경찰이 되기까지 순탄치 않은 길을 걸었다. 경찰행정학과를 졸업하고 몇번의 공채 시험에 떨어져 4년간 경비원으로 일했다. 정 순경은 "교대 근무로 시설 경비를 했는데 일을 할수록 잊으려 했던 경찰의 꿈이 더 아련하게 남았다"며 "나중에 후회할 바엔 모아둔 돈과 퇴직금으로 다시 한번 경찰을 도전해보자는 생각으로 한 결과 경찰에 합격할 수 있었다"고 했다.

지난 11일 서울 광진경찰서 화양지구대 정중식 순경(35)이 지갑에 있던 헌혈증서를 꺼내 보이며 발언하고 있다. 박승욱 기자 원본보기 아이콘

요즘은 신입 경찰관의 무게를 매일 실감하는 정 순경이다. 선배들보다 경험이 부족하다 보니 사고를 접수하고 필요한 서류 등을 챙기지 못하는 경우도 있고, 서류 처리도 익숙지 않다. 정 순경은 "항상 선배들이 하는 걸 잘 지켜보고 배우려 한다"며 "상황을 스스로 단정 짓고 무리하지 않도록 하려고 계속해서 생각하고 있다"고 말했다.

정 순경은 효율적인 봉사를 중시하던 자신의 성격이 경찰 업무와 꼭 맞다고 여긴다. 그는 "신고뿐 아니라 순찰 등 근무하는 내내 시민들의 안전을 지키고 봉사하는 게 경찰인 만큼 봉사 정신을 가지고 책임을 다할 것"이라며 인터뷰를 마쳤다.





