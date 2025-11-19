본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 장애인 스포츠이용권 감액에 뭇매…"이용 못 하는 구조가 문제"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.19 16:08

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조옥현 의원 "수요 아닌 인프라 부족…예산 감액은 잘못"
시설·프로그램 확충 시급…장애인 체육은 선택 아닌 권리

전남도의회 조옥현 의원(더불어민주당·목포2)은 19일 열린 전남도 관광체육국의 2026년도 본예산 심사에서 장애인스포츠강좌이용권 예산이 감액된 데 대해 부적절하다며 개선을 촉구했다.


전남도가 제출한 자료에 따르면 2026년도 장애인스포츠강좌이용권 지원 예산은 11억2,000만원으로, 올해(2025년) 예산인 12억3,000만원보다 약 1억원 줄어든 것으로 나타났다. 도는 이에 대해 "집행 실적 부진과 수혜 인원 감소를 반영한 조정"이라고 설명했다.

조옥현 전남도의원

조옥현 전남도의원

AD
원본보기 아이콘

그러나 조 의원은 "예산 감액의 근본 배경에는 장애인이 실제 이용할 수 있는 가맹 시설 부족과 제한적인 프로그램이 있다"며 "필요한 기반이 부족해 이용률이 낮았던 것인데, 이를 이유로 예산을 줄이는 것은 문제의 본질을 간과한 조치"라고 비판했다.

이어 "일부 지역에서는 '9살 어린이가 갈 수 있는 곳이 당구장밖에 없다'는 기사까지 나올 정도로 이용 환경이 열악하다"며 "예산을 줄일 것이 아니라 가맹시설 확대, 홍보 강화, 1인당 지원단가 상향 등 실질적 접근성을 높이기 위한 개선책이 우선돼야 한다"고 강조했다.


그러면서 "장애인의 체육 참여 기회는 선택이 아니라 기본권에 가깝다"며 "예산 감액을 신중히 검토하고 현장에서 실질적으로 활용될 수 있는 지원 구조로 개선해달라"고 주문했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기