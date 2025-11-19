본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경과원, 19일 한국관세사회와 수출기업 지원 '업무협약'

이영규기자

입력2025.11.19 15:21

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원이 19일 한국관세사회와 업무협약을 체결했다.


경과원은 이날 경과원 동부거점센터에서 한국관세사회와 도내 중소기업의 통관 부담 완화 및 관세 리스크 대응 강화를 위한 '지역경제 활성화 수출애로 지원 협력' 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

이날 협약은 글로벌 보호무역주의 심화와 주요 교역국 간 갈등으로 어려움을 겪는 중소기업의 안정적 해외시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.


경기도경제과학진흥원이 19일 도내 수출 기업 지원을 위해 한국관세사회와 업무협약을 체결했다. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도경제과학진흥원이 19일 도내 수출 기업 지원을 위해 한국관세사회와 업무협약을 체결했다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

두 기관은 이날 협약에 따라 ▲관세·통상 자문 및 맞춤형 컨설팅 ▲수출역량 강화 교육·세미나 ▲기업 네트워킹 및 현장 애로 해결 ▲지속 가능한 수출지원 체계 구축 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.


경과원 균형발전본부는 도내 31개 시·군 수출기업을 대상으로 해외시장개척단 파견, 수출물류비 지원 등 시군 현장 밀착형 지원을 수행하고 있다

안경우 경과원 균형발전본부장은 "이번 협약은 중소기업의 통관·관세 애로를 사전에 해소할 수 있는 협력 기반"이라며 "전문 자문을 강화해 기업들이 통상 리스크를 사전에 줄일 수 있도록 지속 가능한 수출 생태계를 구축하는 데 경과원이 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기