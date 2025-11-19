광주 동구, 수요응답형 '행복택시' 이용 건수 3배 증가

광주 전역과 화순전남대병원 이동 가능

이용 대상자는 매월 이용권 4매 지급

광주 동구청사 전경. AD 원본보기 아이콘

광주 동구는 대중교통 취약지역 주민을 위해 운영 중인 수요응답형 공공형 택시 '행복동구택시'가 시행 2년여 만에 월평균 이용 건수가 시행 초기 대비 3배 이상 증가했다고 19일 밝혔다.

행복동구택시는 지역 내 대중교통이 부족한 지원2동 자연마을에 거주하는 만 65세 이상 어르신과 장애인을 대상으로, 이용자가 요청한 시간과 장소에 맞춰 운행하는 '수요응답형' 서비스다. 광주 전역과 화순전남대학교병원까지 이동할 수 있어 병원 방문 등 장거리 이용에도 큰 도움이 되고 있다.

이용 대상자에게는 월 4매의 이용권이 지급되며, 1회 이용 시 자부담(최소 2,000원 이상)을 제외하고 최대 1만 5,000원까지 요금이 지원된다. 경제적 부담을 덜고 이동권을 보장하는 '가성비 높은' 교통복지사업이라는 평가가 나온다.

지난 2023년 7월 첫 운행을 시작한 행복동구택시는 2023년 월평균 208건이었던 이용 건수가 2024년 570건으로 2.7배 증가했고, 현재는 709건까지 늘며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 특히 지난해 총 7,164만 9,000원의 예산 투입으로 이용 건수가 시행 초기 대비 2배 이상 증가하는 등 '적은 비용으로 큰 효과'를 거둔 대표 교통복지 정책으로 자리매김했다.

임택 동구청장은 "행복동구택시가 교통취약지역 주민들에게 실질적인 삶의 변화를 가져왔다는 점에서 큰 보람을 느낀다"면서 "모든 이용자가 불편 없이 이동의 자유를 누릴 수 있도록 서비스 개선과 교통복지 내실화에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 동구는 12월 이용자 만족도 조사를 실시해 운영 효율을 높이고, 수혜자의 체감 만족도를 더 높이는 서비스 개선에 나설 계획이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>