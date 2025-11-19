본문 바로가기
양산 G-스페이스 동부, '창업 성공 엔진' 가동

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.19 14:22

2025 예비·초기 창업기업 IR라운드 성료

경남 양산시는 동부경남 창업거점 G-스페이스 동부에서 추진한 '2025 예비·초기 창업기업 액셀러레이팅 프로그램 IR 라운드'가 지난 18일 성황리에 마무리됐다고 전했다.

G스페이스 동부 창업기업 IR라운드. 양산시 제공

G스페이스 동부 창업기업 IR라운드. 양산시 제공

이번 행사는 기술력과 성장 잠재력을 지닌 예비·초기 창업기업들이 올해 진행된 지원 프로그램을 통해 쌓은 성과를 바탕으로 투자자 앞에서 사업모델을 발표하고 투자 연계를 모색하기 위해 마련됐다. 총 10개 기업이 참여해 IR 피칭과 1:1 투자상담을 통해 투자자와 교류했다.


참여기업 10개 사는 ▲베이스켐코리아 ▲인트 ▲키토라푸드 ▲태성시스텍 ▲핏코 ▲플로우랩 ▲자리어때 ▲Foron ▲Q'PIN ▲뉴닷츠(SeeU)로, 각자의 혁신 기술과 비즈니스 모델을 발표했다. 이어진 투자자 1:1 대면 상담에서는 기업별로 맞춤형 피드백과 협력 가능성이 논의됐다.

양산시 관계자는 "G-스페이스 동부를 중심으로 지역 창업 생태계가 점차 활기를 띠고 있다"며 "창업하기 좋은 환경을 만들기 위해 행정적 지원을 계속해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
