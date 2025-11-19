완주군 '기후대응 도시숲 조성사업' 대상지 선정

13억 사업비 투입…2027년 조성 완료

전북 완주군은 봉동읍 구만리 일원에 조성 예정인 '만경강 생태주차장' 부지 내 녹지공간이 산림청이 주관하는 '2026년 기후대응 도시숲 조성사업' 대상지로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 기후변화에 대응하고 도시 내 녹지공간을 확충하기 위해 산림청이 추진하는 국가 정책사업으로, 총 13억원의 사업비를 투입, 약 1.3㏊ 규모의 도시숲을 조성할 계획이다.

내년 설계를 시작으로 오는 2027년까지 조성을 완료할 예정이다. 특히 해당 부지는 군이 역점 추진 중인 만경강 생태주차장과 연계해 활용될 핵심 녹지 공간으로, 주민들의 휴식처 제공은 물론 미세먼지 저감과 생태환경 개선에 기여할 수 있는 녹색 인프라로 기대를 모으고 있다.

유희태 군수는 "기후대응 도시숲 조성을 통해 지역의 탄소흡수 능력을 높이고, 주민들에겐 쾌적한 생활환경숲을 제공할 수 있을 것이다"며 "앞으로도 지속가능한 녹색도시 구현을 위해 다양한 기후대응 숲 조성 사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.





