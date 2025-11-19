화성시, 내달 5일 동탄2인큐베이팅센터서 '투자유치전략 포럼' 개최

지속가능 투자 도시 위한 종합 전략 논위

경기도 화성시는 다음 달 5일 동탄2 인큐베이팅센터에서 '2025 화성특례시 투자유치전략 포럼'을 개최한다.

'화성특례시, 투자하고 싶은 도시로 가기 위한 넥스트 스텝(NEXT STEP)'을 주제로 열리는 이번 포럼은 시가 처음으로 개최되는 투자유치 전략 포럼이다.

포럼은 그간 시가 거둔 투자유치 성과를 토대로 지속가능한 투자 성장 동력을 찾기 위해 마련했다.

포럼에서는 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장이 '글로벌 투자 집적 도시로의 도약: 어떻게 기업을 유치할 것인가?'를 주제로 특별강연을 한다.

이어지는 포럼 세션에서는 '초격차 도시를 향한 화성특례시 투자유치 패러다임 전환'이라는 주제로 홍사흠 국토연구원 연구위원의 발제와 전문가 6인의 토론이 진행된다.

포럼에는 기업인을 비롯해 유관기관, 전문가, 공직자, 관심 있는 시민 등이 참여할 수 있으며, 포스터 내 QR코드를 통해 사전 참가 등록을 하면 된다.

조한용 화성시 투자유치과장은 "이번 포럼은 투자유치 현황을 점검하고 기업이 체감할 수 있는 투자 환경 발전 방안을 모색하는 자리"라며 "기업·전문가·행정이 협력해 '투자하고 싶은 도시, 화성'으로 도약할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>