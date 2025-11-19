누트로픽랩 "퓨어포커스, 신규 필수 영양소 '콜린' 적용해 업그레이드"

2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs) 개정안 반영

누트로픽랩은 한국영양학회가 최근 발표한 '2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs)' 개정안에 새롭게 포함된 영양소 콜린(Choline)을 제품에 본격 적용해 제품 업그레이드를 완료했다고 19일 밝혔다.

한국영양학회는 이달 공개한 2025 KDRIs에서 콜린을 신규 필수 영양소로 반영했다. 콜린은 신경전달물질 아세틸콜린 합성에 필요한 물질로 알려져 있으며, 인지·신경 기능과 대사 과정 등에 관여하는 것으로 보고돼 왔다. 다만 일반 식단만으로 충분한 섭취가 어렵다는 지적이 있어 학계에서는 보충 필요성에 대한 논의가 꾸준히 이어져 왔다. 이번 개정은 국내 영양 기준에서 콜린의 역할을 공식적으로 규정한 첫 사례다.

누트로픽랩은 이러한 변화에 맞춰 미국 발켐(Balchem Corporation)의 콜린 원료 브랜드인 '비타콜린(VitaCholine)'을 새롭게 도입하고, 기존 성분 배합에서 에너지 회복에 도움을 주는 원료 함량도 조정해 제품을 개편했다고 설명했다. 비타콜린은 미국 헬스케어 원료 기업 발켐이 개발한 콜린 제품으로, 미국 시장에서 비교적 높은 인지도를 확보한 것으로 알려졌다.

이정우 누트로픽랩 대표는 "콜린을 제품에 적용한 결정은 회사가 추구해 온 '과학 기반 스마트드링크' 방향성과 맞닿아 있다"며 "이번 제품 업그레이드를 통해 기존 에너지 음료와의 차별화를 강화하고, 소비자가 보다 선호하는 두뇌 기능의 질적 향상을 지원하는 제품으로 진화하는 것을 목표로 하고 있다"고 했다.

한편 누트로픽랩은 제로카페인 누트로픽 음료 '퓨어포커스'를 개발해 판매하고 있다. 퓨어포커스는 온라인 채널을 중심으로 소비자 접점을 확대해 왔으며, 제품 경쟁력을 기반으로 현대백화점과 신세계백화점, 올리브영 공식몰 등 주요 유통 채널에도 입점해 있다.





최호경 기자



