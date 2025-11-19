본문 바로가기
하이트진로, 남구 취약계층에 김장김치 후원

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.19 11:19

하이트진로㈜가 남구 취약계층 지원을 위해 약 640만 원 상당의 김장김치 약 970㎏(140여 세대 분량)을 후원했다. 광주사회복지공동모금회 제공

원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 하이트진로㈜가 남구 취약계층 지원을 위해 약 640만 원 상당의 김장김치 약 970㎏을 후원했다고 19일 밝혔다.


지난 18일 광주 남구 임암동 광주김치타운에서 열린 이번 후원 전달식은 '희망+ 김장김치 나눔행사'에서 진행됐다. 하이트진로㈜ 임직원, 남구지역사회보장협의체 위원, 남구청 관계자 등 150여 명이 참석했다.

올해 남구지역사회보장협의체가 진행한 김장 나눔의 총 지원 규모는 2,550㎏며, 이 가운데 하이트진로㈜의 후원분은 약 970㎏다.


하이트진로㈜ 특판광주지점 김대곤 지점장은 "이번 후원이 남구의 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

