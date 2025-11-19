김지형 신임 경제사회노동위원장, 중기중앙회 첫 방문

김기문 중앙회장, 노사 입장 균형 있게 반영되는 사회적 대화 당부

중소기업중앙회는 19일 여의도 중소기업중앙회에서 김지형 신임 경제사회노동위원회 위원장과 상견례를 갖고, 중소기업계 고용노동 현안과 사회적 대화에 대해 논의했다고 밝혔다.

김지형 경제사회노동위원장(왼쪽)과 김기문 중기중앙회장이 기념 촬영을 하고 있다. 중기중앙회

김기문 중기중앙회장은 "김지형 위원장은 대법관과 규제개혁위원회 민간위원장을 지낸 풍부한 경험을 바탕으로 노사관계를 지혜롭게 풀어나갈 것으로 기대한다"며 "최근 노조법이 개정되고 법정 정년연장이나 주4.5일제 같은 주요 노동 이슈에서 경영계 의견이 잘 반영되지 않고 있어 기업들의 우려가 큰 데, 노사 입장이 균형감 있게 반영되는 사회적 대화가 필요하다"고 말했다.

김 회장은 이어 "사회적 대화를 통해 해결할 가장 시급한 과제는 근로시간 유연화"라며, "제조업은 시간이 생산성이고, 중소기업 절반이 납품을 하다보니 납기가 매우 중요하다"고 말했다.

최근 이슈인 법정 정년연장과 관련해서는 "저출생·고령화 추세를 고려할 때 취지는 공감하지만, 기업의 인건비 부담 증가와 청년고용 감소 등 부작용을 고려해 선별 재고용 방식 등 임금과 고용 유연성을 높이는 고령인력 활용 방안이 필요하다"고 말했다.

김 회장은 또 "지난해 말 중단된 경사노위 사회적 대화가 조속히 재개되길 바라며, 노사가 상생할 수 있는 사회적 대화가 될 수 있도록 중소기업계도 적극적으로 참여하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



