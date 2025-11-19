본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

김지형 신임 경제사회노동위원장, 중기중앙회 첫 방문

김철현기자

입력2025.11.19 09:58

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김기문 중앙회장, 노사 입장 균형 있게 반영되는 사회적 대화 당부

중소기업중앙회는 19일 여의도 중소기업중앙회에서 김지형 신임 경제사회노동위원회 위원장과 상견례를 갖고, 중소기업계 고용노동 현안과 사회적 대화에 대해 논의했다고 밝혔다.


김지형 경제사회노동위원장(왼쪽)과 김기문 중기중앙회장이 기념 촬영을 하고 있다. 중기중앙회

김지형 경제사회노동위원장(왼쪽)과 김기문 중기중앙회장이 기념 촬영을 하고 있다. 중기중앙회

AD
원본보기 아이콘

김기문 중기중앙회장은 "김지형 위원장은 대법관과 규제개혁위원회 민간위원장을 지낸 풍부한 경험을 바탕으로 노사관계를 지혜롭게 풀어나갈 것으로 기대한다"며 "최근 노조법이 개정되고 법정 정년연장이나 주4.5일제 같은 주요 노동 이슈에서 경영계 의견이 잘 반영되지 않고 있어 기업들의 우려가 큰 데, 노사 입장이 균형감 있게 반영되는 사회적 대화가 필요하다"고 말했다.

김 회장은 이어 "사회적 대화를 통해 해결할 가장 시급한 과제는 근로시간 유연화"라며, "제조업은 시간이 생산성이고, 중소기업 절반이 납품을 하다보니 납기가 매우 중요하다"고 말했다.


최근 이슈인 법정 정년연장과 관련해서는 "저출생·고령화 추세를 고려할 때 취지는 공감하지만, 기업의 인건비 부담 증가와 청년고용 감소 등 부작용을 고려해 선별 재고용 방식 등 임금과 고용 유연성을 높이는 고령인력 활용 방안이 필요하다"고 말했다.


김 회장은 또 "지난해 말 중단된 경사노위 사회적 대화가 조속히 재개되길 바라며, 노사가 상생할 수 있는 사회적 대화가 될 수 있도록 중소기업계도 적극적으로 참여하겠다"고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

새로운 이슈 보기