한화, '지역사회공헌 인정제' 2년 연속 선정

㈜한화는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '지역사회공헌 인정제'에서 2년 연속 인정기업으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

2025년 지역사회공헌 인정제 인증로고. ㈜한화 제공

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와의 협력을 기반으로 지역사회 공헌 활동을 지속해 온 기업과 공공기관을 발굴해 공식 인정하는 제도다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실적과 사회공헌 활동 성과 등을 종합 평가한다.

㈜한화는 그룹의 '함께 멀리' 경영철학을 바탕으로 다양한 사회공헌 프로그램을 운영해 지역사회 발전에 기여한 점이 높이 평가됐다. 회사는 보호시설 퇴소 청년의 자립을 돕는 '자립준비청년 지원사업'을 추진하고 있으며, 올해 서울 서대문구 구세군 서울후생원에 '한화와 함께하는 희망 보금자리 1호'를 개관한 데 이어 2호점 개관도 준비 중이다.

㈜한화는 또 임직원 참여형 농촌 일손 돕기, 여름철 제철음식 나눔 봉사활동 등을 운영 중으로, 농촌 지역과 취약계층 지원 활동을 이어가고 있다. 서울세계불꽃축제 개최, 포레나 도서관 조성, 소상공인 노후 점포 개선 등 지역 상생 프로그램도 진행 중이다.

㈜한화는 앞으로도 ESG 경영을 기업 활동 전반에 확대 적용해 지역사회와의 상생 모델을 강화한다는 계획이다.





