본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

B2B·B2C 공략…LG전자 빌트인, 美 시카고 쇼룸 오픈

장희준기자

입력2025.11.19 10:00

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입지적 강점 활용해 시장 지배력 키운다
미디어아트 전시 통해 브랜드 철학 전달

LG전자의 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'가 미국의 인테리어·디자인 산업의 중심지로 꼽히는 시카고 지역에 새로운 쇼룸을 열고 글로벌 고객과의 접점을 확대한다.


LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다고 19일 밝혔다. 미국 서부 캘리포니아 나파밸리와 동부 뉴저지에 이어 중부에 마련한 세 번째 쇼룸으로, 건축·디자인·인테리어 업계 전문가를 포함해 연간 수십만 명이 방문하는 입지적 강점을 활용해 고객 접근성을 높이고 시장 지배력을 키운다는 전략이다.

LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다. LG전자

LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다. LG전자

AD
원본보기 아이콘

LG전자는 빌트인 가전 시장에서 기업간거래(B2B)·기업소비자간거래(B2C) 고객층을 전방위 공략하고 있다. 시장조사업체 유로모니터에 따르면 글로벌 빌트인 시장 규모는 올해 645억달러(약 93조3500억원)로 예상된다. 이번 쇼룸은 총 806㎡ 규모로, 세계적인 건축가 피에로 리소니가 설계를 맡았다. 대형 샹들리에가 설치된 라운지에서 전시 공간까지 자연스럽게 이어지는 구조로, 이탈리아 명품 가구·소재 브랜드와 협업해 정제된 분위기로 공간을 구성했다.


총 5개의 주방을 포함한 전시 공간에는 SKS의 기술력이 담긴 ▲가스레인지·인덕션·수비드 기능을 모두 탑재한 '프로레인지' ▲5가지 온도 조절 기능을 갖춘 '빌트인 프렌치도어 냉장고' ▲내부 카메라로 식재료를 분석해 맞춤형 레시피를 추천하는 '월오븐' 등이 전시된다.


LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다. LG전자

LG전자는 최근 미국 시카고에 위치한 디자인 및 건축 전문 상업 공간 '더 마트'에 SKS 쇼룸을 오픈했다. LG전자

원본보기 아이콘

LG전자는 시카고 쇼룸이 고객에게 SKS의 프리미엄 빌트인 가전을 활용한 라이프스타일 공간 경험뿐만 아니라, 요리·다이닝·미디어아트 전시까지 한 자리에서 제공하는 하이엔드 복합문화공간을 지향한다는 점에서 차별화된다고 강조했다. 대표적으로 초대형·초고화질 마이크로 발광다이오드(LED) 디스플레이 'LG 매그니트'를 활용한 미디어아트 전시로 브랜드 철학을 전달한다. 또 전문 셰프의 쿠킹 클래스, 와인 페어링 클래스 등 고객 체험 프로그램을 다양하게 마련해 고객들이 SKS 빌트인 가전 솔루션을 직접 경험해볼 수 있도록 한다는 계획이다.

정규황 LG전자 북미지역대표(부사장)는 "시카고 쇼룸을 거점 삼아 글로벌 B2B·B2C 고객들이 SKS만의 차별화된 디자인과 기술력을 경험할 수 있는 기회를 마련하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기