본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한수정, 기후·환경 숏폼 영상 공모전서 '우수상'

대전=정일웅기자

입력2025.11.19 07:39

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국수목원정원관리원(한수정)은 '2025년 기후·환경 숏폼 영상 공모전'에서 우수상을 받았다고 19일 밝혔다.


공모전은 '지구의 1℃를 되돌리기 위한 1분 메시지'를 주제로 방송통신위원회와 환경부가 주최하고 시청자미디어재단 울산시청자미디어센터와 한국환경연구원이 주관해 열렸다.

‘2025년 기후·환경 숏폼 영상공모전’ 우수상 수상작 썸네일. 한국수목원정원관리원 제공

‘2025년 기후·환경 숏폼 영상공모전’ 우수상 수상작 썸네일. 한국수목원정원관리원 제공

AD
원본보기 아이콘

한수정은 대외협력실 이채명 주임이 세종시청자미디어센터 유윤서 주임, 한국교통연구원 김수정·변은샘·유한석 주임과 협업해 완성한 '마지막 기회 : 2525년에서 온 지구지킴이'를 공모전에 출품했다.


이 작품은 미래에서 현재로 온 타임 트래블러가 45초 안에 일상 속 'ESG 빌런'을 막으며, 지속가능한 하루를 실천할 수 있도록 돕는 이야기를 경쾌한 전개로 풀어냈다. 이를 통해 시청자가 기후위기 대응의 중요성을 직관적으로 공감할 수 있도록 했다는 평가를 받았다.


이 주임 등은 세종지역 공공기관 홍보협의회(세공협)가 실시한 '홍보영상 제작 교육과정(세종시청자미디어센터)'의 일환으로 작품을 제작했다.

세공협은 세종시청(회장), 세종시의회, 세종시교육청, 세종경찰청, 시청자미디어재단(세종시청자미디어센터), 경제인문사회연구회, 한국교통연구원, 중소기업기술정보진흥원, 한국보건사회연구원, 한국수목원정원관리원(간사) 등이 회원사로 활동한다.


이 주임은 "미래 세대의 관점에서 현재를 살아가는 '우리'가 할 수 있는 행동의 의미를 대중에 전하고 싶었다"며 "작품은 짧은 영상으로 제작됐지만 '작은 실천이 모이면 큰 변화를 만들 수 있다'는 메시지를 명확하게 담고 있다"고 강조했다.


조양수 한수정 대외협력실장은 "세종지역 공공기관이 협업해 제작한 이번 영상이 ESG 실천의 모범사례로 평가받았다는 점에서 의미가 크다"며 "한수정은 앞으로도 국민이 기후위기 대응에 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 지속해서 발굴·확산해 나가겠다"고 말했다.


한편 한수정은 국립백두대간수목원(경북 봉화), 국립세종수목원(세종시), 국립한국자생식물원(강원 평창), 국립정원문화원(전남 담양)을 운영하고 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

새로운 이슈 보기