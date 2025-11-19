본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

"우주 산업이 미래"…중기부·우주청, 'K-스페이스 나잇' 개최

이서희기자

입력2025.11.19 06:00

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'스페이스 테크 엑스포' 참가 기업 지원

중소벤처기업부는 우주항공청과 함께 'K-스페이스 나잇' 행사를 개최했다고 18일 밝혔다.

"우주 산업이 미래"…중기부·우주청, 'K-스페이스 나잇' 개최
AD
원본보기 아이콘

독일 브레멘 코트야드 바이 메리어트에서 열린 이번 행사는 유럽 최대 B2B 우주 산업 전시회인 '스페이스 테크 엑스포 유럽 2025'에 참가하는 국내 우주 분야 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다.


스페이스 테크 엑스포 유럽은 발사 서비스, 위성 운용, 통신 및 지상 시스템, 소재·부품 등 우주 기술 생태계 관계자들이 모이는 만남의 장으로, 2015년부터 매년 독일 브레멘에서 개최되고 있다. 올해 행사에는 유럽우주국(ESA), 독일항공우주센터(DLR), 방산·우주항공 분야 글로벌 대기업 등이 참여해 최신 기술 트렌드를 공유할 예정이다. 올해 행사에는 전세계 약 950개사의 전시 참여 업체와 1만명 이상의 참관객이 방문한다. 컨텍·매이드·지티엘·그린광학 등 국내 우주 기업 14개사도 참여해 국내 기술력을 유럽 무대에 선보일 예정이다.

중기부와 우주청은 전시에 참여하는 국내 기업들이 실질적 성과를 창출할 수 있도록 전시 마케팅과 IR 교육 등을 사전에 지원하고 있다. 이번 K-스페이스 나잇 행사를 통해 전시회 기간 중 참가기업이 현지에서 비즈니스 기회를 가질 수 있도록 다양한 프로그램을 운영했다.


행사에서는 국내 우주 분야 중소기업들이 참여해 IR 피칭을 하고 현지 우주 관련 기관 및 투자자 등과 교류했다. 또 베를린 파트너와 우주 분야 글로벌 기업 앤시스 등이 참가해 주제를 발표했다. 국내 우주 기업에 관심 있는 현지 기관 및 투자자, 미디어 등 총 130여명이 참석해 행사가 성황리에 마무리됐다.


조경원 중기부 창업정책관은 "혁신 기술을 보유한 중소벤처기업들이 뉴스페이스 시대의 핵심 주체"라며 "우주청과의 협업을 통해 국내 우주 중소벤처기업들이 세계 무대로 뻗어나갈 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.

한창헌 우주청 우주항공산업국장은 "이번 행사는 우주 중소벤처기업의 해외 진출 지원을 위한 다부처 협력의 첫 걸음으로 우리 기업이 국내 시장뿐 아니라 해외에서 활발히 활동할 수 있도록 다양한 협력 체계를 구축해 지원할 계획"이라고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기