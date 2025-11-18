강원교육청-원주시-원주교육지원청, '원주 더나은교육지구' 연장 협약 체결

'배움과 성장 동행' 원주 더나은교육지구

2026년부터 4년간 제3기 운영 확정

지역·학교 함께 성장하는 문화·예술 교육도시 실현

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 원주시(시장 원강수), 원주교육지원청(교육장 김성진)과 18일 원주시청에서 '원주 더나은교육지구 연장지정 업무협약'을 체결했다.

신경호 강원특별자치도교육감이 원강수 원주시장, 김성진 원주교육지원청 교육장이 18일 원주시청에서 '원주 더나은교육지구 연장지정 업무협약'을 체결하고 잇다. 원주시 제공

이번 협약은 2018년 제1기 4년, 2022년 제2기 4년 운영에 이어 2026년부터 4년간 제3기 더나은교육지구 사업을 새롭게 추진하기 위해 마련되었다. 세 기관은 '배움과 성장, 문화예술로 동행하는 원주'라는 비전 아래 학교와 지역이 함께 성장하는 지속가능한 교육생태계 조성을 위해 매년 4억원(교육청 2억원, 군 2억원)을 공동 지원한다.

원주 더나은교육지구는 학생의 전인적 성장을 지원하는 지역 중심 교육협력 사업으로, 학교·지자체·지역사회가 협력하는 '배움과 성장의 지역교육공동체'를 구축하고 있다.

지구중점 공동사업으로 △'원주 한바퀴' 원주 탐방 프로젝트 △'원주 한바탕' 원주 체험 프로젝트를 운영해 학생들이 지역의 역사·문화·자연을 탐방하며 원주 시민으로서의 정체성과 자긍심을 기를 수 있도록 돕는다.

'예술 피움' 사업은 △'꿈키움' 찾아가는 문화예술 소공연 △'꿈그림' 그림책·영상 창작 프로젝트 △'꿈도약' 리더십 스포츠 프로그램 등을 통해 학생들이 문화예술을 경험하고, 창의력과 감수성을 키워 문화예술 도시 원주의 미래 인재로 성장하도록 지원한다.

'마을 품음' 사업에서는 △'자연배움터' 자연생태 자원 체험교육 지원 △'문화배움터' 한지 품은 교육과정 △'학교배움터' 학교와 마을 성장 교육과정 지원 △'마을배움터' 마을 찾는 박물관 등을 운영하여?학교와 마을이 함께 배우고 성장하는 마을교육공동체 기반의 지속가능한 교육 환경을 만들어가고 있다.

강원특별자치도교육청이 원주시, 원주교육지원청과 18일 원주시청에서 '원주 더나은교육지구 연장지정 업무협약'을 진행하고 있다. 원주시 제공

또한 '함께 걸음' 사업을 통해 △더나은교육지구 추진협의체 운영 △학교와 마을을 잇는 소통 플랫폼 구축 등?민·관·학이 상시 협력할 수 있는 거버넌스 체계를 강화하고 있다.

신경호 교육감은 "원주 더나은교육지구는 학교와 마을, 지역이 함께 만들어가는 교육 협력의 대표 모델"이라며 "아이들이 지역의 문화와 예술 속에서 꿈을 키우고, 공동체와 함께 성장하는 배움의 생태계를 실현할 수 있도록 도교육청도 행정적, 재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



