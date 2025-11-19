본문 바로가기
불장에 뛰어든 개미들…신용융자 26조 최대 [3분 브리프]

입력2025.11.19 08:00

[한 눈에 읽기]
①'빚투' 26조 돌파, 금융위 "투자자 능력 내서…신용융자 일별 점검"
②AI 고평가 논란 지속…제조업 경기 흐름이 향방 가린다
③가계대출 부진에도…내년 은행 여신 4~5% 성장 전망

MARKET INDEX : Year to date
불장에 뛰어든 개미들…신용융자 26조 최대 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 또 AI 버블 우려 확산

○엔비디아 실적 'D-1' 기술주 약세

○다우·S&P500, 4거래일 연속 하락

Top3 NEWS
■ "요즘 코스피 왜 이래" 불장에 뛰어든 개미들…26.4조원 돌파한 신용공여
○증시가 오르면서 '빚투' 규모도 크게 증가
○증권사에 돈 빌려서 투자 규모 26.4조원 "역대 최고"
○정부 "본인이 감당할 수 있는 만큼만 투자해야" 경고
■ AI 버블일까 아닐까?… 제조업 경기를 보면 안다
○신산업 기대·넘치는 유동성으로 큰 닷컴 버블
○달러 강세→美 제조업 악화→유동성 감소로 터져
○지금도 일반 경제가 탄탄한지 여부 살펴야
■ 내년 가계대출 줄어도 은행산업 전망 '맑음'
○2026년 가계대출 위축
○기업대출이 여신 성장 견인
○주요 은행 4~5%대 여신 성장 예상
그래픽 뉴스 : 두터워진 달러 수요가 만든 高환율 현상…원화 약세가 뉴노멀 되나
○'최약체' 된 원화…주요국 통화 중 가장 큰 폭 하락

○"달러 수요 더 늘 것"…원화 약세 장기화 가능성

○정부도 외환 수급 '구조적 변화'에 주목

the Chart : 농심, 신라면의 반격 시작하나
○올해 3분기 영업익 544억…전년동기比 45% 증가

○해외 매출성장률 높아지면서 주가 상승 기대

○'케데헌 컬래버' 제품도 높은 평가 받아

오늘 핵심 일정

국내

코스닥 아로마티카 청약, 확정공모가 8000원

코스닥 삼성스팩12호 청약, 확정공모가 2000원

코스닥 미래에셋비전스팩9호 청약, 예정공모가 2000원


해외

00:00 미국 공장수주(MoM) (8월)

03:00 미국 연방재정수지(10월)

06:00 미국 장기 해외자본순거래 (8월)

08:50 일본 조정무역수지

08:50 일본 수출액(YoY) (10월)

16:00 영국 소비자물가지수(YoY) (10월)

22:30 미국 건축승인건수(9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -2℃(1) ｜최고기온 : 8℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

