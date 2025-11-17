'귀멸의 칼날' 애니메이션, 日최초 매출 1000억엔 돌파

해외 무대서 전작 흥행 뛰어넘어

일본 애니메이션 '귀멸의 칼날:무한성편'의 세계 흥행 수입이 일본 최초로 1000억엔을 돌파했다.

17일 니혼게이자이(닛케이) 신문과 아사히신문은 '귀멸의 칼날:무한성편'의 세계 수입이 1063억엔(약 1조42억원)으로 집계됐다고 전했다. 일본 영화 중 처음으로 세계 흥행 수입 1000억엔을 돌파한 것이다.

세부적으로 일본에서 379억엔, 157개 국가와 지역에서 684억엔을 각각 벌어들였다. 총관객 수는 8917만명으로 집계됐다.

일본 내 흥행 수입은 전작 '귀멸의 칼날:무한열차편'에는 못 미쳤으나, 해외에서는 더 많은 인기를 끌었다.

'귀멸의 칼날:무한성편'은 우리나라에서도 관객 562만7000명을 동원했다. '스즈메의 문단속(558만9000명)'을 추월하며 일본 영화 흥행 역대 1위에 올랐다. 이 작품은 중국에서도 지난 14일 개봉해 호응을 얻고 있는 것으로 전해졌다.





