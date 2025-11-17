유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]정부, 北에 군사회담 제의 "MDL 기준선 설정 논의하자"
2025년 11월 17일(월)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모'
"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中
대장동 ‘항소 포기’에 입장 낸 검사장들 ‘평검사’ 강등하나
"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래
"감시하는데 최적화"…카카오톡 신메뉴에 또 한번 '시끌'
"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래
"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'
"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록
"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체