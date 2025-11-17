정은보 이사장, 글로벌 로드쇼 개최 위해 홍콩·싱가포르 출국

정은보 한국거래소 이사장은 홍콩 및 싱가포르 소재 기관투자자들을 대상으로 코스피 5000시대 도약을 위한 비전 및 한국 자본시장의 성장잠재력을 적극 홍보하기 위해 17일 출국했다.

한국거래소에 따르면 정 이사장은 홍콩(18일) 및 싱가포르(20일)에서 'Korea Exchange Global Roadshow : KOSPI 5000 and Beyond」행사를 개최한다.

한국거래소는 이번 행사에서 새정부의 자본시장 활성화 정책과 함께 한국거래소의 시장신뢰 제고 노력 등을 설명하고, 한국 시장이 새로운 도약의 전기를 맞이하고 있음을 강조할 예정이다.

정 이사장은 "그동안 정부, 거래소 및 시장참여자들의 노력을 바탕으로 코리아 디스카운트 해소를 위한 발판이 마련됐다"며 "거래소는 앞으로도 밸류업 프로그램을 지속 추진하고 글로벌 자본시장 패러다임 변화에 선제적으로 대응함으로써 국내 증시가 코리아 프리미엄으로 전환될 수 있도록 보다 적극적인 노력을 다할 것"이라고 말했다.

한국거래소는 향후에도 글로벌 주요 금융허브에서 한국 증시 프로모션 활동을 계속 전개함으로써 외국인 투자자의 한국시장 참여 확대를 유도할 계획이다. 특히 거래소는 자본시장 글로벌 마케팅 강화를 위해 운영 중인 뉴욕·런던·싱가폴 등 해외 사무소·지점을 적극 활용해 한국 증시의 최근 성과와 미래 성장잠재력에 대해 현지 투자자들에게 현장감 있게 홍보할 예정이다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



