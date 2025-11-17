마산소방서·의용소방대, 진동 용소산서 산불예방 캠페인 펼쳐

경남 창원특례시 마산소방서는 합포구 진동 용소산 일대에서 산불예방 캠페인을 실시했다.

지난 16일 이뤄진 캠페인은 진동 119안전센터를 비롯해 의용소방대, 행복복지센터 등 30여명이 참여한 가운데 합동으로 진행됐다. 건조한 기후로 인한 산불 발생 위험 증가에 대비해 신속하고 체계적인 산불 대응체계를 강화하고, 산불 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 추진됐다.

이날 의용소방대와 유관기관은 ▲산불진화 소방 출동로 확보 및 방화선 구축 ▲산림 인접 주택 화재 안전관리 등 현장 활동을 실시했다.

또한 등산객을 대상으로 ▲대피체계 점검 및 행동 요령 전파 ▲산림 인접지역 생활 속 산불 감시 및 위험요인 발견 시 조치·신고 안내 ▲임업·농사·생업 등 일상생활 중 위험요인 발견 시 즉각 조치 등 실천 중심의 교육과 함께 다양한 홍보 활동도 병행했다.

장창문 마산소방서장은 "건조한 계절일수록 작은 부주의가 큰 산불로 이어질 수 있다"며 "시민 여러분께서도 주변 위험요인을 세심하게 살피고 산불 예방에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



